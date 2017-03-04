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4 марта 2017, 22:30 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Здоровью фристайлиста Никитина после падения на этапе КМ в Москве ничего не угрожает

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский фристайлист Станислав Никитин, снявшийся с финала московского этапа Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика после падения на тренировке, чувствует себя нормально, его здоровью ничего не угрожает, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

В субботу Никитин стал шестым в квалификации заключительного этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел на московском гребном канале «Крылатское», и должен был выступить в финале. Однако во время тренировочного прыжка перед финалом он упал, после чего снялся с соревнований. Как сообщил позднее «Р-Спорт» главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов, у Никитина было подозрение на сотрясение мозга.

«Чтобы не рисковать здоровьем, мы вынуждены были снять Станислава Никитина с финальных прыжков. Сейчас он нормально себя чувствует, все в порядке, ничего не угрожает (его здоровью). Ему нужно день-два, и он восстановится. У нас впереди чемпионат мира. У него легкое сотрясение мозга. Падение на самом деле было сильное, но, к счастью, все обошлось», — сказал Курашов по телефону.

«У нас на месте был врач-координатор всех сборных (по фристайлу) и врач сборной по акробатике. Тут же продиагностировали и приняли решение совместно с тренерским штабом поберечь Станислава. Для нас первостепенно здоровье спортсмена, несмотря ни на какие возможные результаты», — добавил президент ФФР.

В итоговом протоколе этапа Кубка мира в Москве Никитин занял 12-е место.
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