Здоровью фристайлиста Никитина после падения на этапе КМ в Москве ничего не угрожает

В субботу Никитин стал шестым в квалификации заключительного этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел на московском гребном канале «Крылатское», и должен был выступить в финале. Однако во время тренировочного прыжка перед финалом он упал, после чего снялся с соревнований. Как сообщил позднее «Р-Спорт» главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов, у Никитина было подозрение на сотрясение мозга.

«Чтобы не рисковать здоровьем, мы вынуждены были снять Станислава Никитина с финальных прыжков. Сейчас он нормально себя чувствует, все в порядке, ничего не угрожает (его здоровью). Ему нужно день-два, и он восстановится. У нас впереди чемпионат мира. У него легкое сотрясение мозга. Падение на самом деле было сильное, но, к счастью, все обошлось», — сказал Курашов по телефону.

«У нас на месте был врач-координатор всех сборных (по фристайлу) и врач сборной по акробатике. Тут же продиагностировали и приняли решение совместно с тренерским штабом поберечь Станислава. Для нас первостепенно здоровье спортсмена, несмотря ни на какие возможные результаты», — добавил президент ФФР.

В итоговом протоколе этапа Кубка мира в Москве Никитин занял 12-е место.