Здоровью фристайлиста Никитина после падения на этапе КМ в Москве ничего не угрожает
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский фристайлист Станислав Никитин, снявшийся с финала московского этапа Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика после падения на тренировке, чувствует себя нормально, его здоровью ничего не угрожает, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
В субботу Никитин стал шестым в квалификации заключительного этапа Кубка мира по лыжной акробатике, который прошел на московском гребном канале «Крылатское», и должен был выступить в финале. Однако во время тренировочного прыжка перед финалом он упал, после чего снялся с соревнований. Как сообщил позднее «Р-Спорт» главный тренер сборной России по фристайлу Александр Долгов, у Никитина было подозрение на сотрясение мозга.
«Чтобы не рисковать здоровьем, мы вынуждены были снять Станислава Никитина с финальных прыжков. Сейчас он нормально себя чувствует, все в порядке, ничего не угрожает (его здоровью). Ему нужно
«У нас на месте был
В итоговом протоколе этапа Кубка мира в Москве Никитин занял 12-е место.
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