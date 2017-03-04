Дубовских и Маженина завоевали первое золото зимней Спартакиады инвалидов

С самых первых метров после старта стало ясно, что золото достанется Андрею Дубовских из Кирова, который сразу вышел в лидеры. Представитель Омской области Филипп Марамыгин стал вторым. Третье место в упорной борьбе вырвал москвич Данил Михайлов.

Успех партнера по команде удалось повторить Марине Мажениной, которая победила в женской гонке на 5 км. На втором месте финишировала Екатерина Петренко из Курганской области. Бронза досталась Анастасии Мараткановой из Удмуртии, которая проиграла победительнице всего 56,6 секунд.

В стартовавшем хоккейном турнире среди глухих спортсменов на арене Ледового дворца спорта юниорская хоккейная дружина Челябинской области разгромила команду Москвы со счетом 12:2 (3:0, 3:1, 6:1). Самым результативным игроком матча стал Велли Алиев.

Всего в хоккейном турнире с шайбой представлено три команды: Челябинской и Новосибирской областей, а также Москвы.