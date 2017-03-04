Шакирзянов стал победителем 10-го Деминского лыжного марафона на дистанции 50 км

Весь пьедестал по итогам забега заняли россияне. Шакирзянов преодолел дистанцию за 1 час 53 минуты и 36,4 секунды. Вторым финишировал Константин Главатских (1 час 53 минуты 36,7 секунды). Замкнул тройку Михаил Соснин (1 час 53 минуты 37,1 секунды).

Впервые гонка в Демино состоялась в 2007 году, а с 2012 года марафон входит в международную серию Worldloppet.