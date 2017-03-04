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4 марта 2017, 21:32 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Шакирзянов стал победителем 10-го Деминского лыжного марафона на дистанции 50 км

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Российский лыжник Рауль Шакирзянов стал победителем международного Деминского марафона на дистанции 50 километров.

Весь пьедестал по итогам забега заняли россияне. Шакирзянов преодолел дистанцию за 1 час 53 минуты и 36,4 секунды. Вторым финишировал Константин Главатских (1 час 53 минуты 36,7 секунды). Замкнул тройку Михаил Соснин (1 час 53 минуты 37,1 секунды).

Впервые гонка в Демино состоялась в 2007 году, а с 2012 года марафон входит в международную серию Worldloppet.
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