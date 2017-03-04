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4 марта 2017, 21:31 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Ольга Рочева выиграла международный Деминский лыжный марафон на дистанции 50 км

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Российская лыжница Ольга Рочева второй год подряд стала победительницей международного Деминского марафона на дистанции 50 километров.

Рочева в субботу преодолела дистанцию за 2 часа 2 минуты 55,2 секунды. Второй стала Лариса Рясина (2 часа 5 минут 40,3 секунды). Третье место у Натальи Зерновой (2 часа 10 минут 55,4 секунды).

В 2016 году Рочева победила в Демино, преодолев дистанцию за 1 час 54 минуты 40 секунд.

Впервые гонка в Демино состоялась в 2007 году, а с 2012-го марафон входит в международную серию Worldloppet.
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