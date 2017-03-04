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4 марта 2017, 21:03 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Австралийка Лассила победила на этапе Кубка мира в Москве в лыжной акробатике

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Австралийка Лидия Лассила одержала победу на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Москве в лыжной акробатике.

Результат Лассилы — 100,11 балла. Второе место у китаянки Сюй Мэнтао (94,11). Третьей стала еще одна представительница Австралии Лора Пил (87,06).

Россиянка Александра Орлова заняла четвертое место (80,33), Кристина Спиридонова — 6-е (64,89).
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МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский фристайлист Станислав Никитин, снявшийся с финала московского этапа Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика после падения на тренировке, чувствует себя нормально, его здоровью ничего не угрожает, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.
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