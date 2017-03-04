Австралийка Лассила победила на этапе Кубка мира в Москве в лыжной акробатике
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Австралийка Лидия Лассила одержала победу на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Москве в лыжной акробатике.
Результат Лассилы — 100,11 балла. Второе место у китаянки Сюй Мэнтао (94,11). Третьей стала еще одна представительница Австралии Лора Пил (87,06).
Россиянка Александра Орлова заняла четвертое место (80,33), Кристина Спиридонова — 6-е (64,89).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter