Австралийка Лассила победила на этапе Кубка мира в Москве в лыжной акробатике

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российский фристайлист Станислав Никитин, снявшийся с финала московского этапа Кубка мира в дисциплине лыжная акробатика после падения на тренировке, чувствует себя нормально, его здоровью ничего не угрожает, сообщил агентству «Р-Спорт» президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.