Сборная Польши по прыжкам на лыжах с трамплина выиграла командные соревнования на ЧМ
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сборная Польши стала победителем командных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти. Спортсмены показали результат 1104,2 очка.
Второе место заняла сборная Норвегии (1078,5), третьими стали австрийцы (1068,9). Команда России заняла девятое место (473,4).
Чемпионат мира завершится 5 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter