Сборная Польши по прыжкам на лыжах с трамплина выиграла командные соревнования на ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 4 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники Сергей Устюгов, Петр Седов, Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко примут участие в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира в финском Лахти.