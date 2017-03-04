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4 марта 2017, 21:02 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Сборная Польши по прыжкам на лыжах с трамплина выиграла командные соревнования на ЧМ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сборная Польши стала победителем командных соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти. Спортсмены показали результат 1104,2 очка.

Второе место заняла сборная Норвегии (1078,5), третьими стали австрийцы (1068,9). Команда России заняла девятое место (473,4).

Чемпионат мира завершится 5 марта.
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