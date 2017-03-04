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4 марта 2017, 20:37 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Россиянин Максим Буров стал третьим на этапе Кубка мира в Москве в лыжной акробатике

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Россиянин Максим Буров занял третье место на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу в Москве в лыжной акробатике.

Результат Бурова по итогам второго финала — 106,79 балла. Победу одержал китаец Хан Чжоу (125,22). Второе место у белоруса Максима Густика (110,97).

Еще один россиянин Станислав Никитин не стартовал в первом финале после падения на тренировке.
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