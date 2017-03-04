Лыжники Устюгов, Седов, Червоткин и Мельниченко выступят в марафоне на ЧМ
ЛАХТИ /Финляндия/, 4 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники Сергей Устюгов, Петр Седов, Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко примут участие в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира в финском Лахти.
Мужской
Для 24-летнего Мельниченко эта гонка станет дебютной на чемпионатах мира.
Устюгов в случае победы может получить неофициальный титул «король лыж», который присуждается лыжнику, одержавшему на главном турнире сезона победы на дистанциях 30 и 50 км.
Также на счету Устюгова в Лахти золото в командном спринте. Серебряные медали он завоевал в личном спринте и эстафете.
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