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4 марта 2017, 20:38 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжники Устюгов, Седов, Червоткин и Мельниченко выступят в марафоне на ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 4 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники Сергей Устюгов, Петр Седов, Алексей Червоткин и Андрей Мельниченко примут участие в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира в финском Лахти.

Мужской масс-старт на 50 км коньковым ходом состоится 5 марта, в заключительный соревновательный день чемпионата мира.

Для 24-летнего Мельниченко эта гонка станет дебютной на чемпионатах мира.

Устюгов в случае победы может получить неофициальный титул «король лыж», который присуждается лыжнику, одержавшему на главном турнире сезона победы на дистанциях 30 и 50 км.

Также на счету Устюгова в Лахти золото в командном спринте. Серебряные медали он завоевал в личном спринте и эстафете.
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