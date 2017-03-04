Лыжники Устюгов, Седов, Червоткин и Мельниченко выступят в марафоне на ЧМ

Мужской масс-старт на 50 км коньковым ходом состоится 5 марта, в заключительный соревновательный день чемпионата мира.

Для 24-летнего Мельниченко эта гонка станет дебютной на чемпионатах мира.

Устюгов в случае победы может получить неофициальный титул «король лыж», который присуждается лыжнику, одержавшему на главном турнире сезона победы на дистанциях 30 и 50 км.

Также на счету Устюгова в Лахти золото в командном спринте. Серебряные медали он завоевал в личном спринте и эстафете.