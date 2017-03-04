Королева Бьорген и «чемпионат астматиков»

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Таким образом, норвежская спортсменка вернула себе звание «королевы лыж». Женская эстафета в Лахти: первый — не пошел.

Владимир ИВАНОВ

из Лахти.

Женский лыжный турнир завершился убедительной победой Норвегии. Представительницы этой страны выиграли шесть золотых медалей из шести возможных. Марафон стал очередной наглядной демонстрацией доминирования Бьорген и Ко над остальным миром: норвежки заняли первые четыре позиции. Никому из конкурентов не удалось обойти даже Рагнхильд Хагу — спортсменку, которая вообще не собиралась выступать в Лахти. Она вышла на старт 30 км лишь по причине отказа Ингвильд Остберг.

На трех последних чемпионатах мира норвежки отдавали остальным хотя бы одно золото: в Фалуне-2015 Шарлотт Калле, в Валь-ди-Фьемме-2013 — командный спринт американкам, и даже в Холмеколлене-2011- ту же дисциплину шведкам. На этот раз они забрали все подчистую.

Больше остальных «зажигала» Бьорген, которой в этом месяце исполнится 37 лет. На ее счету сразу четыре золота Лахти. Она привезла почти минуту ближайшим преследователям на «разделке», финишировала с флагом в эстафете и выиграла скиатлон с марафоном, таким образом, вернув себе звание «королевы лыж». Напомним, что в Фалуне таковой стала ее подруга Тереза Йохауг.

МОЖЕТ ИМ СОРЕВНОВАТЬСЯ НА СВОЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА?

Сегодня шансов обыграть Бьорген не было, пожалуй, ни у кого. Многие надеялись, что Калла, Криста Пярмякоски или Джессика Диггинс сумеют своей яркой победой разбавить норвежскую золотую поступь, но для этого кому-то из них нужно было убегать задолго до финиша. А попробуй сделать это, когда рядом сразу четыре норвежки, контролирующие любые движения пелотона, словно полицейские. Если они кого-то из «чужих» и выпускали вперед, то только чтобы немного отдохнуть, отсидеться за спинами. А за 2 км до финиша Бьорген, Венг, Якобсен и Хага дружно рванули вперед. Остальным осталось решать лишь локальные задачи, как-то борьба за пятое место. Или за десятое, в которой преуспела Юлия Чекалева.

Норвежки бурно праздновали после финиша очередной успех, остальные недоумевали: как такое возможно? Нет никаких сомнений, что норвежки очень много тренируются, но ведь не настолько же больше остальных. У них какая-то особенная методика? Лучшие лыжи? Очень много талантов? Традиции? Вполне возможно, что все сразу.

Но есть и альтернативные мнения по поводу их доминирования. Одно из них высказала 25-летняя Елена Соболева, финишировавшая сегодня 20-й.

— Весь интернет заполнен сообщениями о том, что мы в допинге, что проводим манипуляции, но только при этом норвежцам разрешено использовать запрещенные препараты, — сказала Соболева. — Я такого не понимаю: либо ты не принимаешь ничего запрещенного даже с разрешения доктора, либо соревнуйся на другом чемпионате мира и на других Олимпийских играх. Я не берусь судить, насколько помогают препараты от астмы, это должны делать доктора и научные сотрудники. Просто порой задумываешься: если в одной стране столько спортсменов-астматиков, и они постоянно побеждают, наверное, это как-то связано.

Тут стоит напомнить, что по словам врача норвежской команды Петера Ольберго порядка 70 процентов спортсменов его команды имеют диагноз — астма.