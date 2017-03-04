Королева Бьорген и «чемпионат астматиков»
Норвежская спортсменка после победы в скиатлоне первенствовала и в марафоне.
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Таким образом, норвежская спортсменка вернула себе звание «королевы лыж». Женская эстафета в Лахти: первый — не пошел.
Владимир ИВАНОВ
из Лахти.
Женский лыжный турнир завершился убедительной победой Норвегии. Представительницы этой страны выиграли шесть золотых медалей из шести возможных. Марафон стал очередной наглядной демонстрацией доминирования Бьорген и Ко над остальным миром: норвежки заняли первые четыре позиции. Никому из конкурентов не удалось обойти даже Рагнхильд Хагу — спортсменку, которая вообще не собиралась выступать в Лахти. Она вышла на старт 30 км лишь по причине отказа Ингвильд Остберг.
На трех последних чемпионатах мира норвежки отдавали остальным хотя бы одно золото: в Фалуне-2015 Шарлотт Калле, в Валь-ди-Фьемме-2013 — командный спринт американкам, и даже в Холмеколлене-2011- ту же дисциплину шведкам. На этот раз они забрали все подчистую.
Больше остальных «зажигала» Бьорген, которой в этом месяце исполнится 37 лет. На ее счету сразу четыре золота Лахти. Она привезла почти минуту ближайшим преследователям на «разделке», финишировала с флагом в эстафете и выиграла скиатлон с марафоном, таким образом, вернув себе звание «королевы лыж». Напомним, что в Фалуне таковой стала ее подруга Тереза Йохауг.
МОЖЕТ ИМ СОРЕВНОВАТЬСЯ НА СВОЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА?
Сегодня шансов обыграть Бьорген не было, пожалуй, ни у кого. Многие надеялись, что Калла, Криста Пярмякоски или Джессика Диггинс сумеют своей яркой победой разбавить норвежскую золотую поступь, но для этого
Норвежки бурно праздновали после финиша очередной успех, остальные недоумевали: как такое возможно? Нет никаких сомнений, что норвежки очень много тренируются, но ведь не настолько же больше остальных. У них
Но есть и альтернативные мнения по поводу их доминирования. Одно из них высказала 25-летняя Елена Соболева, финишировавшая сегодня 20-й.
— Весь интернет заполнен сообщениями о том, что мы в допинге, что проводим манипуляции, но только при этом норвежцам разрешено использовать запрещенные препараты, — сказала Соболева. — Я такого не понимаю: либо ты не принимаешь ничего запрещенного даже с разрешения доктора, либо соревнуйся на другом чемпионате мира и на других Олимпийских играх. Я не берусь судить, насколько помогают препараты от астмы, это должны делать доктора и научные сотрудники. Просто порой задумываешься: если в одной стране столько
Тут стоит напомнить, что по словам врача норвежской команды Петера Ольберго порядка 70 процентов спортсменов его команды имеют диагноз — астма.
ЛАХТИ (Финляндия). ЧЕМПИОНАТ МИРА. Женщины.
1. Бьорген — 1:08.36,7. 2. Х. Венг — отставание 1,9. 3. Якобсен — 1,9. 4. Хага (все — Норвегия) — 7,4. 5. Диггинс (США) — 10,4. 6. Пармакоски (Финляндия) — 11,3… 10. ЧЕКАЛЕВА — 1.20,9… 20. СОБОЛЕВА — 2.40,2… 23. ЖАМБАЛОВА — 2.43,7… 31. А. МЕДВЕДЕВА — 4.26,4.
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