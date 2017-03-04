Российская фристайлистка Никитина заявила, что упала на этапе КМ в Москве из-за ветра

В субботу Никитина набрала 65,56 балла и заняла 17-е место в квалификации, не сумев пробиться в финал, в котором выступят 12 фристайлисток.

«По прыжку было все неплохо, мне даже самой понравился прыжок. Единственное, что сильно подул в спину ветер. Меня даже поставили ниже (на спуске), чтобы не набрать высокую скорость. Но 64 км/ч — это очень много, я не смогла вытянуть и упала из-за этого. Ветер внес свои коррективы», — сказала Никитина агентству «Р-Спорт».

«На домашнем этапе мне хотелось показать свой максимум и выполнить прыжки хорошо, как я умею это делать. На этапе в Китае я тоже исполняла этот прыжок и завоевала бронзу. Могла и здесь так же выступить. Обидно очень, но не надо вешать нос. Буду дальше работать, слушать тренера», — добавила собеседница агентства.

Соревнования по лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания) пройдут 9—10 марта .

«На чемпионате мира буду бороться до последнего. Должно все получиться. Буду выполнять прыжки сложнее, чем планировала на этапе Кубка мира в Москве. Надеюсь, что дойдет дело до двойного сальто с четырьмя винтами», — сказала Никитина.