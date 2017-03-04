Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе КМ по горнолыжному спорту

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россиянин Станислав Никитин не выступит в финале этапа Кубка мира по фристайлу в акробатике, который проходит в Москве, из-за падения на разминке. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.