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4 марта 2017, 18:10 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе КМ по горнолыжному спорту

Австриец Марсель Хиршер одержал победу в гигантском слаломе на 17-м этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, который проходит в Словении.

Вторым стал норвежец Леф Кристиан Хауген, а замкнул тройку призёров швед Матс Олссон.

Горнолыжный спорт. Кубок мира. 17-й этап. Краньска Гора, Словения
Мужчины. Гигантский слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) — 2.24,31.
2. Леф Кристиан Хауген (Норвегия) — 2.24,77.
3. Матс Олссон (Швеция) — 2.24,98.
36. Александр Андриенков (Россия) — 1.15,09.
47. Павел Трихичев (Россия) — 1.16,09).
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