Мандрыка стала 44-й в индивидуальной гонке чемпионата мира
Стали известны результаты индивидуальной гонки свободным стилем у женщин на чемпионате мира в финском Лахти.
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Пьедестал завоевали норвежские лыжницы Марит Бьёрген, Хейди Венг и Астрид Якобсен.
Единственная участвовавшая казахстанская лыжница Ольга Мандрыка завершила гонку с 44-м результатом.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия).
Женщины. Индивидуальная гонка. 30 километров.
1. Марит Бьёрген (Норвегия) — 1:08:36.8
2. Хейди Венг (Норвегия) — +1.9
3. Астрид Якобсен (Норвегия) — +1.9
44. Ольга Мандрыка (Казахстан) — +9:40.4.
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