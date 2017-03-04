Горнолыжник Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе (Словения).
В субботу Хиршер показал время 2 минуты 24,31 секунды. Вторым стал норвежец Лейф Кристиан Хауген (2.24,77), третьим — швед Маттс Ольссон (2.24,98).
Россияне Александр Андриенко и Павел Трихичев не квалифицировались во вторую попытку.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter