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4 марта 2017, 17:58 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжник Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Словении

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер победил в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе (Словения).

В субботу Хиршер показал время 2 минуты 24,31 секунды. Вторым стал норвежец Лейф Кристиан Хауген (2.24,77), третьим — швед Маттс Ольссон (2.24,98).

Россияне Александр Андриенко и Павел Трихичев не квалифицировались во вторую попытку.
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