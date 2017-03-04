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4 марта 2017, 17:35 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжница Бьерген завоевала золото на дистанции 30 км на ЧМ в Лахти, Чекалева — 10-я

ЛАХТИ (Финляндия), 4 мар — Р-Спорт. Норвежская лыжница Марит Бьерген завоевала золото в гонке на 30 км свободным стилем с масс-старта на чемпионате мира в финском Лахти.

В субботу Бьерген победила со временем 1 час 8 минут 36,8 секунды. Второе и третье места также заняли представительницы Норвегии Хейди Венг (+1,9 секунды) и Астрид Якобсен (+1,9) соответственно.

Лучшая из россиянок Юлия Чекалева стала 10-й (+1.20,9). Елена Соболева заняла 20-е место (+2.40,2), Алиса Жамбалова — 23-е (+2.43,7), Анна Медведева — 31-е (+4.26,4).
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