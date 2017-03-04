В субботу Бьерген победила со временем 1 час 8 минут 36,8 секунды. Второе и третье места также заняли представительницы Норвегии Хейди Венг (+1,9 секунды) и Астрид Якобсен (+1,9) соответственно.

Лучшая из россиянок Юлия Чекалева стала 10-й (+1.20,9). Елена Соболева заняла 20-е место (+2.40,2), Алиса Жамбалова — 23-е (+2.43,7), Анна Медведева — 31-е (+4.26,4).