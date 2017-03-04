Крюков: Родченков сам «подсаживал» российских спортсменов на допинг
МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сам «подсаживал» российских спортсменов на допинг. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, лыжник сборной России Никита Крюков.
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«Я и Алексей Петухов виделись с Родченковым в 2009 году, еще перед Олимпиадой в Ванкувере. Он проводил собрание, посвященное теме допинга, потому что тогда были проблемы, попадались лыжники, а после того года стало
«Кто знает, был ли это засланный человек, или он преследовал свои личные амбиции, материальное составляющее, — продолжил он. — Я с ним виделся только один раз, но те слова у меня до сих пор в голове. Хотя на антидопинговом собрании, которое было сейчас в Лахти, я общался с человеком, который
Спортсмен рассказал, что после слов Родченкова начинал сомневаться в себе. «Мне одно говорит человек, который видит все мои пробы, а другое — Родченков, который в 2009 году говорил, что все “грязные”. Меня это сильно подкашивало, я утром вставал, глаза были по “пять копеек”, и тогда начинал реально в себе сомневаться — вдруг съел
При этом собеседник ТАСС отметил, что чувства, что
В отношении Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В июле прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Доклад был посвящен расследованию показаний Родченкова, который обвинил Россию в существовании государственной системы поддержки применения допинга.
«Отстранение для Петухова — большой стресс»
Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе санкции, наложенные FIS в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова, после публикации второй части доклада Макларена. Таким образом, Петухов не может принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS. По словам Крюкова, это отстранение стало сильным ударом и по нему.
«Когда я узнал, что Петухов в списке отстраненных, это сказалось и на мне, это было сильным ударом. Он с нами в команде восемь лет, мы всегда боролись против допинга, теперь их подозревают, и лично для меня это значит, что подозревают нашу команду. Поэтому я не отрицаю, что там (в докладе) могла бы быть и моя фамилия, и
«Я обрадовался, что меня не было в этом списке, могу спокойно продолжать тренироваться, готовиться, — продолжил он. — Но я видел, как переживал и до сих пор переживает Алексей, потому что выходя на тренировку, он говорит: “Я не знаю, какая у меня вообще мотивация в голове”. Одно дело, когда ты просыпался утром, готовился к главному старту, а другое — неизвестно, поставят ли тебя, а эта текучка идет- идет. У него семья, двое детей, их надо кормить, позвонили из Мордовии, за которую он бегал, там есть проблемы, потому что “им не нужны допингеры”, хотя он не пойман, у него “чистые” пробы».
Также лыжник заявил, что поддерживал своего напарника. «Это для человека реально большой стресс, я с ним разговаривал, поддерживал, он даже немного срывался, я говорил: “Лех, я говорю это, чтобы тебя поддержать, чтобы ты не сдавался”. Он отвечал: “Никит, тебе этого не понять”. Он молодец, что не сдается, и дай бог, чтобы все закончилось положительно, и он смог дальше бегать, но этот сезон в его жизни просто отняли и его уже не вернуть», — подчеркнул Крюков.
«Норвежцам приоткрыли глаза, что у них не так все гладко»
В понедельник Крюков вернулся с чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, где завоевал золотую медаль в командном спринте. Тогда лыжник рассказал ТАСС, что на антидопинговом заседании перед турниром 22 февраля чувствовал себя белой вороной.
«Лично ко мне, к нашей команде иностранцы относятся достаточно хорошо, нет
По его словам, норвежские спортсмены так же ощутили на себе удар, когда шло разбирательство с допингом у Терезы Йохауг и Мартина Сундбю. «Я до сих пор не могу понять, что там происходило, что наговорил господин Родченков и правда ли это. Иностранцы сами на эти темы не говорят. Конечно, я общался с норвежцами еще в ноябре, когда шла шумиха про Йохауг, Сундбю, мы по ним общались, и для норвежцев, конечно, это тоже был удар», — отметил россиянин.
«Норвежцам приоткрыли глаза — не все у них так гладко и чисто, как они думают, а так никто не задает вопросы про спортсменов или Сочи, — продолжил он. — Я думаю, что проблема в том, что с той стороны есть негативный настрой против России, у спортсменов нет вариантов послушать другое мнение. У них такая ситуация: Родченков говорит одно, а мы — другое, но они слушают Родченкова, а с нами не общаются, поэтому получается, что есть только одностороннее мнение», — заключил Крюков.
В чемпионате мира по лыжным видам спорта, который начался 22 февраля и завершится 5 марта, не смогли принять участие пять российских лыжников — помимо Петухова, отстранены также Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов и Евгения Шаповалова.
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