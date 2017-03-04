Крюков: Родченков сам «подсаживал» российских спортсменов на допинг

«Я и Алексей Петухов виделись с Родченковым в 2009 году, еще перед Олимпиадой в Ванкувере. Он проводил собрание, посвященное теме допинга, потому что тогда были проблемы, попадались лыжники, а после того года стало более-менее все чисто. Тогда Родченков сказал моему тренеру: “У тебя и Крюков “грязный” бегает, и Петухов, и все остальные, а с этим надо что-то делать”. Он сам завозил в Россию допинг и “подсаживал” российских спортсменов на эти препараты, это его бизнес», — сказал Крюков.

«Кто знает, был ли это засланный человек, или он преследовал свои личные амбиции, материальное составляющее, — продолжил он. — Я с ним виделся только один раз, но те слова у меня до сих пор в голове. Хотя на антидопинговом собрании, которое было сейчас в Лахти, я общался с человеком, который когда-то работал в Швеции, выдавал терапевтические исключения, а сейчас находится в структуре Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Он мне сказал: «Никит, после того, как ты начал бегать на Кубке мира, у меня есть все твои пробы, и среди них нет положительных, поэтому спи спокойно».

Спортсмен рассказал, что после слов Родченкова начинал сомневаться в себе. «Мне одно говорит человек, который видит все мои пробы, а другое — Родченков, который в 2009 году говорил, что все “грязные”. Меня это сильно подкашивало, я утром вставал, глаза были по “пять копеек”, и тогда начинал реально в себе сомневаться — вдруг съел что-то не то. Но как я был против допинга, так сейчас и остаюсь», — заявил лыжник.

При этом собеседник ТАСС отметил, что чувства, что кто-то может что-то подсыпать, не было ни разу. «Нас предупреждали, что надо быть внимательнее. У нас есть баки с водой, которые мы используем во время тренировок, и когда ты их снимаешь, просишь тренера или доктора посмотреть, потому что кто-то может подойти и подлить или подсыпать. В общей же столовой может быть что угодно, конечно, но там ты ешь вместе со всеми», — подчеркнул Крюков.

В отношении Родченкова в России возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В июле прошлого года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Доклад был посвящен расследованию показаний Родченкова, который обвинил Россию в существовании государственной системы поддержки применения допинга.

«Отстранение для Петухова — большой стресс»

Ранее Спортивный арбитражный суд оставил в силе санкции, наложенные FIS в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова, после публикации второй части доклада Макларена. Таким образом, Петухов не может принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS. По словам Крюкова, это отстранение стало сильным ударом и по нему.

«Когда я узнал, что Петухов в списке отстраненных, это сказалось и на мне, это было сильным ударом. Он с нами в команде восемь лет, мы всегда боролись против допинга, теперь их подозревают, и лично для меня это значит, что подозревают нашу команду. Поэтому я не отрицаю, что там (в докладе) могла бы быть и моя фамилия, и чья-то другая из всех участников Олимпиады в Сочи», — сказал собеседник ТАСС.

«Я обрадовался, что меня не было в этом списке, могу спокойно продолжать тренироваться, готовиться, — продолжил он. — Но я видел, как переживал и до сих пор переживает Алексей, потому что выходя на тренировку, он говорит: “Я не знаю, какая у меня вообще мотивация в голове”. Одно дело, когда ты просыпался утром, готовился к главному старту, а другое — неизвестно, поставят ли тебя, а эта текучка идет- идет. У него семья, двое детей, их надо кормить, позвонили из Мордовии, за которую он бегал, там есть проблемы, потому что “им не нужны допингеры”, хотя он не пойман, у него “чистые” пробы».

Также лыжник заявил, что поддерживал своего напарника. «Это для человека реально большой стресс, я с ним разговаривал, поддерживал, он даже немного срывался, я говорил: “Лех, я говорю это, чтобы тебя поддержать, чтобы ты не сдавался”. Он отвечал: “Никит, тебе этого не понять”. Он молодец, что не сдается, и дай бог, чтобы все закончилось положительно, и он смог дальше бегать, но этот сезон в его жизни просто отняли и его уже не вернуть», — подчеркнул Крюков.

«Норвежцам приоткрыли глаза, что у них не так все гладко»

В понедельник Крюков вернулся с чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, где завоевал золотую медаль в командном спринте. Тогда лыжник рассказал ТАСС, что на антидопинговом заседании перед турниром 22 февраля чувствовал себя белой вороной.

«Лично ко мне, к нашей команде иностранцы относятся достаточно хорошо, нет какого-то косого взгляда. Я давно бегаю, уже со многими сдружился, мы общаемся спокойно. Может быть, этот случай внес какие-то сомнения в головы иностранцев, но не более того, потому что они сами задают вопросы тому же Томасу Баху (главе Международного олимпийского комитета), правда ли все, что пишут об отстранениях, но ни у кого нет положительных проб», — сказал Крюков.

Цитата Проблема в том, что с той стороны есть негативный настрой против России, у спортсменов нет вариантов послушать другое мнение

По его словам, норвежские спортсмены так же ощутили на себе удар, когда шло разбирательство с допингом у Терезы Йохауг и Мартина Сундбю. «Я до сих пор не могу понять, что там происходило, что наговорил господин Родченков и правда ли это. Иностранцы сами на эти темы не говорят. Конечно, я общался с норвежцами еще в ноябре, когда шла шумиха про Йохауг, Сундбю, мы по ним общались, и для норвежцев, конечно, это тоже был удар», — отметил россиянин.

«Норвежцам приоткрыли глаза — не все у них так гладко и чисто, как они думают, а так никто не задает вопросы про спортсменов или Сочи, — продолжил он. — Я думаю, что проблема в том, что с той стороны есть негативный настрой против России, у спортсменов нет вариантов послушать другое мнение. У них такая ситуация: Родченков говорит одно, а мы — другое, но они слушают Родченкова, а с нами не общаются, поэтому получается, что есть только одностороннее мнение», — заключил Крюков.

В чемпионате мира по лыжным видам спорта, который начался 22 февраля и завершится 5 марта, не смогли принять участие пять российских лыжников — помимо Петухова, отстранены также Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов и Евгения Шаповалова.