Скотт и Сюй Мэнтао в Москве определят лучшую фристайлистку в акробатике

Этап Кубка мира по акробатике в российской столице пройдет уже в восьмой раз, в нынешнем году на старт выйдут 56 спортсменов из 11 стран. Соревнования состоятся на специальной рампе высотой 50 метров и длиной более 200 м, установленной на Гребном канале в Крылатском. По словам организаторов, ввиду теплой погоды, установившейся в Москве в первые весенние дни, им пришлось спасать трассу сухим льдом и заранее подготовленным снегом.

В составе сборной России на домашнем этапе выступят Максим Буров, Станислав Никитин, Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Людмила Никитина, которые также примут участие в стартующей на следующей неделе чемпионате мира в испанской Сьерра-Неваде. Продолжают восстанавливаться после травм ведущие фристайлисты страны — Илья Буров, Павел Кротов, Петр Медулич, Вероника Корсунова.

Этап в Москве — шестой и заключительный в сезоне в самой зрелищной дисциплине фристайла — акробатике. Ранее спортсмены соревновались на китайском озере Бэйда, в американских Лейк-Плэсиде и Дир-Вэлли, олимпийском Пхенчхане и Минске. В мужском зачете досрочно победил китаец Ци Гуанпу, который на 132 балла опережает белоруса Антона Кушнира. Для фристайлистов этап в Москве, по сути, будет подготовкой к чемпионату мира.

В зачете акробатики Максим Буров и Никитин занимают седьмую и восьмую позиции соответственно. Максим Буров, победив на домашней трассе, имеет шансы стать третьим.

Победительница кубкового сезона определится в Москве

У женщин лидирует австралийка Даниэль Скотт (402 очка), которая всего на два очка опережает вице-чемпионку Олимпийских игр 2014 года китаянку Сюй Мэнтао. Сюй Мэнтао занимала призовые места на всех этапах, кроме старта в Дир- Вэлли, который была вынуждена пропустить. Лишь поэтому спортсменка из Азии и минимально уступает Скотт.

Лучшей среди россиянок является Людмила Никитина — пятое место (226 очков), которая сохраняет теоретические шансы на бронзу по итогам сезона. Никитина стала третьей на первом же старте в Китае, тогда как в Лейк-Плэсиде третье место заняла Кристина Спиридонова, которая, как и Орлова, в случае успеха в Москве может войти в тройку лучших по итогам сезона.

В прошлом году в Москве победила россиянка Алина Гриднева, среди мужчин не оказалось равных американцу Мэку Бохоннону, тогда как третьим стал Илья Буров.