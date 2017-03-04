Скотт и Сюй Мэнтао в Москве определят лучшую фристайлистку в акробатике
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Заключительный этап Кубка мира по фристайлу в акробатике пройдет в субботу в Москве. На победу в зачете акробатики претендуют австралийка Даниэль Скотт и китаянка Сюй Мэнтао, тогда как российские спортсмены могут занять место в тройке по итогам сезона.
Этап Кубка мира по акробатике в российской столице пройдет уже в восьмой раз, в нынешнем году на старт выйдут 56 спортсменов из 11 стран. Соревнования состоятся на специальной рампе высотой 50 метров и длиной более 200 м, установленной на Гребном канале в Крылатском. По словам организаторов, ввиду теплой погоды, установившейся в Москве в первые весенние дни, им пришлось спасать трассу сухим льдом и заранее подготовленным снегом.
В составе сборной России на домашнем этапе выступят Максим Буров, Станислав Никитин, Александра Орлова, Кристина Спиридонова и Людмила Никитина, которые также примут участие в стартующей на следующей неделе чемпионате мира в испанской
Этап в Москве — шестой и заключительный в сезоне в самой зрелищной дисциплине фристайла — акробатике. Ранее спортсмены соревновались на китайском озере Бэйда, в американских
В зачете акробатики Максим Буров и Никитин занимают седьмую и восьмую позиции соответственно. Максим Буров, победив на домашней трассе, имеет шансы стать третьим.
Победительница кубкового сезона определится в Москве
У женщин лидирует австралийка Даниэль Скотт (402 очка), которая всего на два очка опережает
Лучшей среди россиянок является Людмила Никитина — пятое место (226 очков), которая сохраняет теоретические шансы на бронзу по итогам сезона. Никитина стала третьей на первом же старте в Китае, тогда как в
В прошлом году в Москве победила россиянка Алина Гриднева, среди мужчин не оказалось равных американцу Мэку Бохоннону, тогда как третьим стал Илья Буров.
Квалификация московского этапа начнется в субботу в 14:05 мск, финал — в 19:00. Организаторы предложат зрителям также
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