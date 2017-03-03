Фристайлисты Хэйрл и Эткин победили в слоупстайле на этапе Кубка мира в Сильваплане

Хэйрл в пятницу в мужском финале в лучшей попытке получил 92,80 балла. Второе и третье места достались американцам Макрею Уильямсу (90,20 балла) и Гасу Кенуорти (88,20) соответственно. Россиянин Денис Некрасов не стартовал.

Эткин победила в женском финале с результатом 88,40 очка. Серебро завоевала шведка Эмма Дальстрём (86,00). Тройку призеров замкнула швейцарка Матильда Гремо (80,20). Россиянки Анастасия Таталина (52,00) и Лана Прусакова (45,00) показали 23-й и 27-й результаты в квалификации и не попали в финал.

Данный этап стал заключительным в дисциплине слоупстайл в рамках Кубка мира-2016/17. Малые Хрустальные глобусы по его итогам завоевали Макрей Уильямс и швейцарка Сара Хёффлин.