Лыжник Петухов может подать в суд на ШВСМ Мордовии за несоблюдение контракта
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Временно отстраненный российский лыжник Алексей Петухов может подать в суд на Школу высшего спортивного мастерства Республики Мордовия за несоблюдение контрактных обязательств. Об этом Петухов сообщил ТАСС.
«Я не уволен, но у нас с министром спорта (Мордовии) Киреевым Владимиром Гавриловичем был телефонный разговор, я задал вопросы, почему такая ситуация, получил ответ — если
«В этой ситуацией попыталась помочь Елена Валерьевна Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России), звонила Кирееву, — продолжил лыжник. — Мои действия в телефонных разговорах не дают никакого результата, вместо того, чтобы поддержать спортсмена, они усугубляют ситуацию. За февраль месяц на данный момент я получил всего три тысячи рублей — это оклад, его только и оставили. Надеюсь, что найдем общее решение, до весны не хочу тратить свои эмоции, но может дойти до того, что дело закончится судом».
«Все будет зависеть от ситуации, если не найдем выхода и останутся силы и желание судиться, то так и сделаю, если нет, и отношение испортятся, то возможно поменяю регион, а сейчас я выступаю за Москву и Мордовию», — подытожил Петухов.
Директор ГБУ РМ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Михаил Храмов подтвердил ТАСС, что спортсмен не был уволен. «Мы его не увольняли, он получает зарплату по ставке
«Если его дисквалифицируют, и он признается виновным, то по закону он автоматически увольняется, это даже в контракте с ним прописано. Если же его восстанавливают, то мы возвращаем контрактную систему, и он будет получать за участие на соревнованиях. А пока до конца разбирательств мы будем ему платить обыкновенную зарплату», — добавил Храмов.
Отстранение Петухова
23 декабря несколько лыжников сборной России были временно отстранены от соревнований
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