Лыжник Петухов может подать в суд на ШВСМ Мордовии за несоблюдение контракта

«Я не уволен, но у нас с министром спорта (Мордовии) Киреевым Владимиром Гавриловичем был телефонный разговор, я задал вопросы, почему такая ситуация, получил ответ — если что-то не устраивает, то давайте расторгать контракт. Те условия, которые прописаны в контракте не соблюдаются — на бумаге одна зарплата, а на деле совершенно другая, в три-четыре раза меньше. За серебро чемпионата мира 2015 года зарплата должна была повыситься, а по факту снизилась. Когда я попал в число отстраненных спортсменов, позвонили и сказали, что увольняют, хотя договор подписан после Олимпиады в Сочи на четыре года. Не понятно, в договоре прописаны пункты, что можно расторгнуть его, но это при условии дисквалификации на два года, а у меня временное отстранение, поэтому моя ситуация не относится к требованиям контракта», — сказал Петухов.

«В этой ситуацией попыталась помочь Елена Валерьевна Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России), звонила Кирееву, — продолжил лыжник. — Мои действия в телефонных разговорах не дают никакого результата, вместо того, чтобы поддержать спортсмена, они усугубляют ситуацию. За февраль месяц на данный момент я получил всего три тысячи рублей — это оклад, его только и оставили. Надеюсь, что найдем общее решение, до весны не хочу тратить свои эмоции, но может дойти до того, что дело закончится судом».

«Все будет зависеть от ситуации, если не найдем выхода и останутся силы и желание судиться, то так и сделаю, если нет, и отношение испортятся, то возможно поменяю регион, а сейчас я выступаю за Москву и Мордовию», — подытожил Петухов.

Директор ГБУ РМ «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» Михаил Храмов подтвердил ТАСС, что спортсмен не был уволен. «Мы его не увольняли, он получает зарплату по ставке спортсмена-инструктора. На эту ставку был заключен контракт, по которому мы ему платили за интенсивность, то есть выступления, но он закончился в конце года. Новый контракт не можем заключить, потому что он отстранен и не выступает», — рассказал он.

«Если его дисквалифицируют, и он признается виновным, то по закону он автоматически увольняется, это даже в контракте с ним прописано. Если же его восстанавливают, то мы возвращаем контрактную систему, и он будет получать за участие на соревнованиях. А пока до конца разбирательств мы будем ему платить обыкновенную зарплату», — добавил Храмов.

Отстранение Петухова