Немецкий двоеборец Рыдзек завоевал четвертое золото на ЧМ по лыжным видам спорта

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Серебро у норвежцев Магнуса Крога и Магнуса Моана, бронзу выиграли японцы Йосито Ватабе и Акито Ватабе. Россияне Вячеслав Барков и Самир Мастиев не имеют итогового результата, поскольку отстали на круг.

Для Рыдзека это четвертое золото на нынешнем турнире. Ранее он стал победителем личного старта со среднего трамплина, в эстафете и в гонке Гундерсена.

Чемпионат мира в Лахти завершится 5 марта.