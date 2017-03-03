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3 марта 2017, 20:45 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Немецкий двоеборец Рыдзек завоевал четвертое золото на ЧМ по лыжным видам спорта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Немецкий двоеборец Йоханнес Рыдзек вместе с соотечественником Эриком Френцелем выиграл командный спринт на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.

Серебро у норвежцев <span class=error>Магнуса</span> <span class=error>Крога</span> и <span class=error>Магнуса</span> <span class=error>Моана</span>. Увеличить
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Серебро у норвежцев Магнуса Крога и Магнуса Моана, бронзу выиграли японцы Йосито Ватабе и Акито Ватабе. Россияне Вячеслав Барков и Самир Мастиев не имеют итогового результата, поскольку отстали на круг.

Для Рыдзека это четвертое золото на нынешнем турнире. Ранее он стал победителем личного старта со среднего трамплина, в эстафете и в гонке Гундерсена.

Чемпионат мира в Лахти завершится 5 марта.
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