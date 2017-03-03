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СМОТРЕЛ СО СТОРОНЫ, КАК ВЫИГРЫВАЮ ЗОЛОТО

— Это чудо, что так все произошло, — по-прежнему уверен Крюков, несмотря на то, что уже вернулся из финского Лахти в российскую столицу. — Эта победа завоевана честно, пусть и с такими моментами, которые были в гонке, но и мы много раз падали. Я лично рад этому успеху, он мне был очень нужен.

— Почему?

— Страна доверила мне право выступать в этой гонке, Елена Валерьевна (Вяльбе — Прим. «СЭ») конкретно доверила. И я с этим справился, хорошо отработал. Я стал трехкратным чемпионом мира. Внутри всегда держал такую мысль: «один раз выигрываешь случайно, два — совпадение, а три — это уже закономерность». И вот это третье золото случилось — внутри поставил уже такую точку, что теперь закономерно чемпион мира.

— Можно сказать, что эта победа — самая эмоциональная?

— Наоборот. Самая была, наверное, на Олимпийских играх, потом медаль в Валь-ди-Фиемме… Это первый чемпионат мира, когда я бежал в командном спринте первый этап, где не от моих сил и не от моих действий зависело распределение медалей. Когда я увидел, что финн с норвежцем падают… Я поднял голову к небу и сказал: «Да не может быть…» Потом вижу, как Сергей мчится на финиш с большим отрывом, бегу в финишную зону и понимаю — это правда какое-то чудо! Я впервые оказался в ситуации, когда ты наблюдаешь за тем, как ты выигрываешь, со стороны….

— Необычное ощущение.

— Для меня такое было впервые! Даже не знал, как действовать в таком случае.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ РАСЦЕЛОВАЛ ВЯЛЬБЕ

— Когда шли обсуждения, кого ставить на гонку, когда объявили — волновались?

— Знаете, тяжело было. Я знал, что в этом сезоне я выступаю не блестяще… И я даже тренеру говорил: «Юрий Михайлович (Каминский. — Прим. “СЭ”), есть ребята перспективнее меня, для которых эта трасса больше подходит». Но он все-таки верил в меня, как психолог он заставлял не отчаиваться, верить, что если мое участие понадобится, я справлюсь с этим. Я поехал запасным и внутри настраивал себя таким образом, чтобы быть как бешеная собака, которую срывают с цепи — и она буквально летит к цели. Узнал, что побегу за два дня до старта, кто знает, если бы был «на расслабоне», как все сложилось. Считаю, психологически справился. И рад этому.

— Опыт помог? Ведь бывает же и такое, что вот сидишь на цепи, а в итоге — холостой выстрел.

— Бывает. В биатлоне, например, был случай, когда спортсменку после зарядки заявляли на гонку, и был лучший результат из всей команды. Но одно дело лучший результат среди команды, другое — борьба за золото. Но, думаю, Елена Валерьевна взвесила все за и против и сама приняла решение в пользу меня.

— Ее голос был решающим?

— Да. Тренер мне рассказывал потом, что он ходил к ней, пытался рассказать про других спортсменов — кто как готов. А она отодвинула рукой, закрыла дверь: «Я уже все решила».

— Что вам сказала Вяльбе после того, как все случилось?

— Когда победа — все на эмоциях! И она меня расцеловала, и я ее расцеловал. Было Прощеное воскресенье — она еще утром перед гонкой попросила прощения и у нас, и перед богом. Я-то был весь в гонке, сказал: «Елена Валерьевна, конечно, бог простит, и я прощаю», но сам все равно думал о гонке, не отвлекался. А после финиша захватывали и переполняли эмоции… Но у всей России переполняли! Все в Лахти были безумно счастливы — и наши смазчики, и вся команда, и болельщики! На следующий день полкоманды осталось без голоса! Такова была цена нашей победы.

МЫ ЧИСТЫЕ И НАДО ЭТО ПОКАЗЫВАТЬ

— Устюгов феноменально готов в этом году. Нашел свою подготовку?

— В 2013 году, когда я выиграл два золота на чемпионате мира, весной приехал на национальный чемпионат. Мы бежали в финале с Сергеем, я занял первое место, а Устюгов — второе. Думаю, если бы финиш был на 5−10 метров дальше, он бы вырвал у меня победу. На тот момент я отметил — у парня такая прыть, такая мощь! Я в свой звездный сезон еле-еле смог у него выиграть. Уже тогда пророчил Сергею большое будущее, и, видите, какой он молодец — поступательно пошел вверх. Нормальные грамотные тренеры ему попадались. Он и в том сезоне показывал сильные результаты, а в этом и вовсе в потрясающей форме! Приятно наблюдать, что в России есть такие спортсмены. И это полезно не только для лыжных гонок, но и для всей страны — чтобы люди радовались нашим победам.

— Устюгов нередко после успешных гонок обращает внимание всего мира, мол, смотрите, я бегу чистый — и побеждаю. Насколько, на ваш взгляд, это правильно в свете всех обстоятельств вокруг нашей страны?

— В 2009 году, когда первый раз попал на подиум, также заявлял, что мы чистые. Потому что тогда были проблемы в лыжных гонках с допингом, даже Олимпиада в Ванкувере для лыжников была под вопросом — допустят или нет? Мы говорили, что мы чистые, чтобы люди знали — пришло новое поколение, мы боремся, завоевываем медали. Так же и Сергей сейчас говорит это. В связи со всеми этими скандалами, надо, чтобы звучало и другое мнение. Везде говорят, что «Россия погрязла в допинге, почти нет чистых спортсменов», но это не так, и надо это показывать.

— В преддверии Пхенчхана эта золотая медаль для вас — большая мотивация?

— Кончено. Сезон был тяжелый, буду что-то менять в подготовительном, методическом плане. Сядем с тренером, обсудим. Чтобы вернуть былую форму, готов даже рисковать по-крупному. В моем состоянии терять уже нечего. Тут надо такую сделать работу, от которой «попрет». Опять возвращаться к своей методике и «плавать» — ну, я уже два года «плавал». Хочется быть резким, взрываться, как спринтер.

— Уже думали, о том, что будет после Пхенчхана?