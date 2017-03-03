Никита Крюков: Перед Олимпиадой буду рисковать по-крупному — отступать некуда
Трехкратный чемпион мира по лыжным гонкам Никита Крюков — о победе в командном спринте вместе с Сергеем Устюговым на чемпионате мира, допинговых скандалах и планах на будущий олимпийский сезон.
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Видимо, что-то случилось...
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СМОТРЕЛ СО СТОРОНЫ, КАК ВЫИГРЫВАЮ ЗОЛОТО
— Это чудо, что так все произошло, —
— Почему?
— Страна доверила мне право выступать в этой гонке, Елена Валерьевна (Вяльбе — Прим. «СЭ») конкретно доверила. И я с этим справился, хорошо отработал. Я стал трехкратным чемпионом мира. Внутри всегда держал такую мысль: «один раз выигрываешь случайно, два — совпадение, а три — это уже закономерность». И вот это третье золото случилось — внутри поставил уже такую точку, что теперь закономерно чемпион мира.
— Можно сказать, что эта победа — самая эмоциональная?
— Наоборот. Самая была, наверное, на Олимпийских играх, потом медаль в
— Необычное ощущение.
— Для меня такое было впервые! Даже не знал, как действовать в таком случае.
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ РАСЦЕЛОВАЛ ВЯЛЬБЕ
— Когда шли обсуждения, кого ставить на гонку, когда объявили — волновались?
— Знаете, тяжело было. Я знал, что в этом сезоне я выступаю не блестяще… И я даже тренеру говорил: «Юрий Михайлович (Каминский. — Прим. “СЭ”), есть ребята перспективнее меня, для которых эта трасса больше подходит». Но он
— Опыт помог? Ведь бывает же и такое, что вот сидишь на цепи, а в итоге — холостой выстрел.
— Бывает. В биатлоне, например, был случай, когда спортсменку после зарядки заявляли на гонку, и был лучший результат из всей команды. Но одно дело лучший результат среди команды, другое — борьба за золото. Но, думаю, Елена Валерьевна взвесила все за и против и сама приняла решение в пользу меня.
— Ее голос был решающим?
— Да. Тренер мне рассказывал потом, что он ходил к ней, пытался рассказать про других спортсменов — кто как готов. А она отодвинула рукой, закрыла дверь: «Я уже все решила».
— Что вам сказала Вяльбе после того, как все случилось?
— Когда победа — все на эмоциях! И она меня расцеловала, и я ее расцеловал. Было Прощеное воскресенье — она еще утром перед гонкой попросила прощения и у нас, и перед богом.
МЫ ЧИСТЫЕ И НАДО ЭТО ПОКАЗЫВАТЬ
— Устюгов феноменально готов в этом году. Нашел свою подготовку?
— В 2013 году, когда я выиграл два золота на чемпионате мира, весной приехал на национальный чемпионат. Мы бежали в финале с Сергеем, я занял первое место, а Устюгов — второе. Думаю, если бы финиш был на 5−10 метров дальше, он бы вырвал у меня победу. На тот момент я отметил — у парня такая прыть, такая мощь! Я в свой звездный сезон
— Устюгов нередко после успешных гонок обращает внимание всего мира, мол, смотрите, я бегу чистый — и побеждаю. Насколько, на ваш взгляд, это правильно в свете всех обстоятельств вокруг нашей страны?
— В 2009 году, когда первый раз попал на подиум, также заявлял, что мы чистые. Потому что тогда были проблемы в лыжных гонках с допингом, даже Олимпиада в Ванкувере для лыжников была под вопросом — допустят или нет? Мы говорили, что мы чистые, чтобы люди знали — пришло новое поколение, мы боремся, завоевываем медали. Так же и Сергей сейчас говорит это. В связи со всеми этими скандалами, надо, чтобы звучало и другое мнение. Везде говорят, что «Россия погрязла в допинге, почти нет чистых спортсменов», но это не так, и надо это показывать.
— В преддверии Пхенчхана эта золотая медаль для вас — большая мотивация?
— Кончено. Сезон был тяжелый, буду
— Уже думали, о том, что будет после Пхенчхана?
— Будет видно. Конечно, уже мысленно
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