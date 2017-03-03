Серебро чемпионата мира мотивирует лыжника Бессмертных на победы

Сборная России в эстафете 4×10 км в пятницу заняла второе место в составе Андрея Ларькова, Бессмертных, Алексея Червоткина и Сергея Устюгова. Победу одержали норвежцы.

«Сейчас испытываешь радость, но со временем приходит осознание, что золота нет. С другой стороны, мотивация на следующий чемпионат мира еще больше. Вторые места дразнят», — сказал Бессмертных, который является серебряным призером эстафеты Олимпиады 2014 года.

Прошлый чемпионат мира сложился для Бессмертных неудачно: в эстафете он неважно прошел второй этап, что не позволило команде претендовать за медали.

«Реабилитироваться хотелось уже на том чемпионате мира. На первом для себя чемпионате мира в 2013 году бежал только марафон и понимал, что за медаль бороться не вариант. На втором чемпионате мира уже осознавал, что ее завоевать по силам, а сейчас уже надеялся, что без нее не уеду. Время идет, организм не вечен и хочется показывать медальный результат. Но получилось, это радует», — рассказал спортсмен.

«К себе претензии всегда будут. Хотелось большего — взять и убежать, но соперники тоже готовятся. У Андрея получилось удержать, у меня — поддержать отрыв, и это радует», — добавил он.