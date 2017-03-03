Алексей Червоткин: Это я упустил золото
Дебютант чемпионатов мира — о своем третьем этапе и итогах серебряной эстафеты.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Считаете, это вы упустили золото для России? — спросили у грустно стоявшего в
— Да.
— Алексей, вы провели свой этап очень достойно, — отрезал я.
— Но я не удержался за Сундбю. Верил, что смогу сделать это. К сожалению, на заключительной части последнего круга меня резко обрубило. До этого было тяжело, но терпимо. А на выходе с подъема у меня затекли ноги.
— И в этот момент Сундбю включился.
— Да. Он начал работать с середины подъема, но отработал еще и выход — и сразу появился отрыв секунд в 10.
— Вы же понимали, что Сундбю наверняка добавит на последних километрах?
— Конечно. Если честно, я думал, что Сундбю постарается убежать с самого старта.
— Слышали, что он обещал «привезти» вам на своем этапе 30 секунд?
— Нет.
— Почему бежали впереди него столько времени? Можно ведь было встать за норвежцем.
— Я шел в комфортном для себя темпе. А он в конце второго круга стонал и всем своим видом показывал, как ему тяжело. В тот момент вспомнил слова Сереги Устюгова, который после скиатлона сказал, что Мартин просто играет. Ну, а когда он вышел вперед, задача была одна — удержаться.
— Как думаете, у Устюгова были
— Если бы трасса была жестче, уверен, норвежцу было бы несдобровать.
— Вам вообще не страшно было дебютировать на чемпионате мира эстафетной гонкой?
— Отталкиваясь от результата женской команды, были определенные опасения. Ведь я не стартовал довольно долго. Да, бежал в Сочи на Всемирных военных играх, но там не было таких соперников. Поэтому до гонки просто не понимал, в какой я сейчас форме. Только в гонке понял, что есть силы, могу терпеть. Насколько их хватило — столько и терпел.
— Когда точно стало понятно, что побежите эстафету?
— Разговоры шли давно, а дней 5−7 назад мне сказали готовиться. Начал настраиваться.
— Как ни крути, у вас теперь есть медаль чемпионата мира. Здорово?
— Наверное. Но это серебро совсем не греет душу.
— 50 км бежите?
— Да. Пробежал на таком уровне, немного понял, что и как. В этом плане будет немного проще.
Владимир ИВАНОВ
из Лахти.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter