Алексей Червоткин: Это я упустил золото

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— Считаете, это вы упустили золото для России? — спросили у грустно стоявшего в микст-зоне Червоткина норвежцы.

— Да.

— Алексей, вы провели свой этап очень достойно, — отрезал я.

— Но я не удержался за Сундбю. Верил, что смогу сделать это. К сожалению, на заключительной части последнего круга меня резко обрубило. До этого было тяжело, но терпимо. А на выходе с подъема у меня затекли ноги.

— И в этот момент Сундбю включился.

— Да. Он начал работать с середины подъема, но отработал еще и выход — и сразу появился отрыв секунд в 10.

— Вы же понимали, что Сундбю наверняка добавит на последних километрах?

— Конечно. Если честно, я думал, что Сундбю постарается убежать с самого старта.

— Слышали, что он обещал «привезти» вам на своем этапе 30 секунд?

— Нет.

— Почему бежали впереди него столько времени? Можно ведь было встать за норвежцем.

— Я шел в комфортном для себя темпе. А он в конце второго круга стонал и всем своим видом показывал, как ему тяжело. В тот момент вспомнил слова Сереги Устюгова, который после скиатлона сказал, что Мартин просто играет. Ну, а когда он вышел вперед, задача была одна — удержаться.

— Как думаете, у Устюгова были какие-то шансы догнать Крога?

— Если бы трасса была жестче, уверен, норвежцу было бы несдобровать.

— Вам вообще не страшно было дебютировать на чемпионате мира эстафетной гонкой?

— Отталкиваясь от результата женской команды, были определенные опасения. Ведь я не стартовал довольно долго. Да, бежал в Сочи на Всемирных военных играх, но там не было таких соперников. Поэтому до гонки просто не понимал, в какой я сейчас форме. Только в гонке понял, что есть силы, могу терпеть. Насколько их хватило — столько и терпел.

— Когда точно стало понятно, что побежите эстафету?

— Разговоры шли давно, а дней 5−7 назад мне сказали готовиться. Начал настраиваться.

— Как ни крути, у вас теперь есть медаль чемпионата мира. Здорово?

— Наверное. Но это серебро совсем не греет душу.

— 50 км бежите?

— Да. Пробежал на таком уровне, немного понял, что и как. В этом плане будет немного проще.

Владимир ИВАНОВ

из Лахти.