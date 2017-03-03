Тренер: Российские фристайлисты имеют хорошие шансы попасть в первую тройку по итогам КМ

«У наших спортсменов есть хорошие шансы попасть в тройку общего зачета Кубка мира. Со слов старшего тренера команды Дмитрия Кавунова, ребята функционально готовы и заряжены на борьбу. Если они хорошо выполнят свою программу, они должны попасть на подиум. Для тех, кто борется за Большой хрустальный глобус, это особенно важный старт, для остальных — просто этап Кубка мира, в котором нужно постараться избежать травм, потому что в воскресенье уже вылет в Испанию. Основная задача, которая стоит перед спортсменами, выступить в свою силу, не рисковать», — сказал Долгов.

4 марта Москва впервые примет финал Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика. Соревнования пройдут на специально построенной металлической рампе в Крылатском. В женском зачете Кубка мира лучшие из россиянок Любовь Никитина и Кристина Спиридонова занимают пятое (226 очков) и шестое (193 очка) места соответственно. В мужском зачете россияне Максим Буров и Станислав Никитин занимают седьмое (195 очков) и восьмое (163 очка) места соответственно.