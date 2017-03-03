Лыжник Устюгов заявил, что планирует бежать 50 км на чемпионате мира в Лахти
ЛАХТИ (Финляндия), 3 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что планирует бежать гонку на 50 км на чемпионате мира 2017 года, но надеется на изменение погодных условий.
Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов в пятницу завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, золото взяли норвежцы. Марафон на 50 км свободным стилем закроет программу соревнований в воскресенье.
«Сегодня был спокоен как никогда, было чувство, как будто еду на тренировку, — заявил Устюгов журналистам. — На стадионе уже начал себя заводить, но получилось то, что получилось. Сил я потратил больше, чем в личном спринте, поэтому радости от этого серебра больше. Бежал за команду, каждый в эту медаль вложился на 100%. Теперь остается 50 километров. Будет классно, если похолодает, потому что по такой каше я просто не смогу пробежать 50 км. Понимаю, что все соперники в одних условиях, но я не подготовлен к такому».
«Хочу отдельно отметить наш
Ранее на чемпионате мира в Лахти Устюгов завоевал золото в скиатлоне, победил в паре с Никитой Крюковым в командном спринте классическим стилем, а также стал серебряным призером в личном спринте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter