Лыжник Устюгов заявил, что планирует бежать 50 км на чемпионате мира в Лахти

Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов в пятницу завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, золото взяли норвежцы. Марафон на 50 км свободным стилем закроет программу соревнований в воскресенье.

«Сегодня был спокоен как никогда, было чувство, как будто еду на тренировку, — заявил Устюгов журналистам. — На стадионе уже начал себя заводить, но получилось то, что получилось. Сил я потратил больше, чем в личном спринте, поэтому радости от этого серебра больше. Бежал за команду, каждый в эту медаль вложился на 100%. Теперь остается 50 километров. Будет классно, если похолодает, потому что по такой каше я просто не смогу пробежать 50 км. Понимаю, что все соперники в одних условиях, но я не подготовлен к такому».

«Хочу отдельно отметить наш сервис-персонал, они сегодня отработали на 100%. От лыж многое зависит», — добавил российский спортсмен.

Ранее на чемпионате мира в Лахти Устюгов завоевал золото в скиатлоне, победил в паре с Никитой Крюковым в командном спринте классическим стилем, а также стал серебряным призером в личном спринте.