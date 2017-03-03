Лыжник Устюгов заявил, что он виноват во втором месте, занятом сборной РФ в эстафете

Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов в пятницу завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, золото взяли норвежцы.

«Это лыжные гонки, здесь побеждает сильнейший. Сегодня победила норвежская команда, они были сильнее. Были моменты, когда я думал, что догоню, верил в это. Трасса сегодня сложная, в какие-то моменты начинал работать и зарывался, толчки были впустую. Понимал, что надо терпеть, на твердых местах старался включаться на полную. Не получилось, не хватило сил. Но это спорт. Есть такой осадок, что подвел команду, потому что у меня хорошая форма сейчас, и наше второе место — не совсем то, что все ожидали. Больше, наверное, виноват я», — заявил Устюгов журналистам.

«Как меня учил тренер, если ты второй, не сделал максимум, чтобы выиграть, значит, виноват ты», — добавил российский лыжник.