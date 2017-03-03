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3 марта 2017, 17:28 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжник Устюгов заявил, что он виноват во втором месте, занятом сборной РФ в эстафете

ЛАХТИ (Финляндия), 3 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Сергей Устюгов после эстафеты на чемпионате мира 2017 года заявил, что он виноват во втором месте команды, ведь все ожидали от сборной России золота.

Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов в пятницу завоевали серебро в эстафете на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, золото взяли норвежцы.

«Это лыжные гонки, здесь побеждает сильнейший. Сегодня победила норвежская команда, они были сильнее. Были моменты, когда я думал, что догоню, верил в это. Трасса сегодня сложная, в какие-то моменты начинал работать и зарывался, толчки были впустую. Понимал, что надо терпеть, на твердых местах старался включаться на полную. Не получилось, не хватило сил. Но это спорт. Есть такой осадок, что подвел команду, потому что у меня хорошая форма сейчас, и наше второе место — не совсем то, что все ожидали. Больше, наверное, виноват я», — заявил Устюгов журналистам.

«Как меня учил тренер, если ты второй, не сделал максимум, чтобы выиграть, значит, виноват ты», — добавил российский лыжник.
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