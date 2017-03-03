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3 марта 2017, 16:40 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжница Кучева выиграла индивидуальную гонку на Спартакиаде

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лыжница Елена Кучева, представляющая Новосибирскую область, стала победителем индивидуальной гонки свободным стилем на 10 км среди девушек на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Серебро завоевала спортсменка из Чувашии Кристина Кускова. Увеличить
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Состязания по лыжным гонкам проводятся в деревне Кононовская (Архангельская область).

Кучева показала время 26 минут 47,3 секунды. Серебро завоевала спортсменка из Чувашии Кристина Кускова (+0,2 секунды). Третье место заняла Елизавета Шалабода (+31 секунда), представляющая Приморский край.

В воскресенье состоится спринт классическим стилем. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены и спортсменки 17−18 лет (1999−2000 годов рождения).

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.

Помимо Архангельской области, соревнования зимней Спартакиады-2017 будут проводиться в Белорецке (республика Башкортостан), Уфе, Сочи, Перми, Ульяновске, Омске, Саранске, Коломне (Московская область) и Чайковском (Пермский край).
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