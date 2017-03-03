Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро чемпионата мира в эстафете
ЛАХТИ (Финляндия), 3 мар —
Р-Спорт. Российские лыжники завоевали серебро в эстафете 4 по 10 км на чемпионате мира, который проходит в финском Лахти.
Россияне Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов в пятницу финишировали со временем 1 час 37 минут 24,7 секунды.
Первыми стали представители сборной Норвегии, опередившие россиян на 4,6 секунды.
Бронзовые медали завоевали шведские лыжники (+2 минуты 31,8 секунды).
Ранее на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти Устюгов завоевал золото в скиатлоне, победил в паре с Никитой Крюковым в командном спринте классическим стилем, а также стал серебряным призером в личном спринте.
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