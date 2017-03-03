Лыжник Некрасов выиграл масс-старт свободным стилем на Спартакиаде

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Состязания по лыжным гонкам проводятся в деревне Кононовская (Архангельская область).

Некрасов показал время 36 минут 8,1 секунды. Второе место занял спортсмен из Удмуртской Республики Виктор Семенов (+0,3). Бронза у Дениса Филимонова (+0,4), также представляющего Удмуртию.

В воскресенье состоится спринт классическим стилем. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены и спортсменки 17−18 лет (1999−2000 годов рождения).

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.

Помимо Архангельской области, соревнования зимней Спартакиады-2017 будут проводиться в Белорецке (республика Башкортостан), Уфе, Сочи, Перми, Ульяновске, Омске, Саранске, Коломне (Московская область) и Чайковском (Пермский край).