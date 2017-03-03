Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28962284/
3 марта 2017, 16:00 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Некрасов выиграл масс-старт свободным стилем на Спартакиаде

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лыжник Андрей Некрасов, представляющий республику Коми, стал победителем масс- старта на 15 км свободным стилем на восьмой зимней Спартакиаде среди учащихся России. Об этом сообщает пресс- служба соревнований.

Второе место занял спортсмен из Удмуртской Республики Виктор Семенов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Состязания по лыжным гонкам проводятся в деревне Кононовская (Архангельская область).

Некрасов показал время 36 минут 8,1 секунды. Второе место занял спортсмен из Удмуртской Республики Виктор Семенов (+0,3). Бронза у Дениса Филимонова (+0,4), также представляющего Удмуртию.

В воскресенье состоится спринт классическим стилем. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены и спортсменки 17−18 лет (1999−2000 годов рождения).

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.

Помимо Архангельской области, соревнования зимней Спартакиады-2017 будут проводиться в Белорецке (республика Башкортостан), Уфе, Сочи, Перми, Ульяновске, Омске, Саранске, Коломне (Московская область) и Чайковском (Пермский край).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Лыжник Ларьков заявил, что в эстафете на ЧМ не дал повода для дисквалификации

ЛАХТИ /Финляндия/, 3 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Андрей Ларьков после предупреждения, которое он получил в гонке на 15 км с раздельным стартом, пробежал первый этап эстафеты с соблюдением всех правил классического хода и не дал жюри повода применять санкции. Об этом спортсмен рассказал журналистам после своего этапа.
Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Клуб КХЛ "Салават Юлаев" расторг контракт с главным тренером Захаркиным

Финал Кубка России по футболу пройдет 2 мая в Сочи

Китайская шахматистка Тань Чжунъи стала чемпионкой мира