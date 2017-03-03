Лыжник Ларьков заявил, что в эстафете на ЧМ не дал повода для дисквалификации

Ларьков в среду сначала был дисквалифицирован за техническое нарушение в гонке на 15 км, однако после это наказание было заменено на предупреждение. В той гонке он занял пятое место. В эстафетной гонке, которая проходит в пятницу, Ларьков пробежал свою дистанцию с лучшим временем.

«После той желтой карточки я контролировал ситуацию, и сегодня ко мне по этому поводу не подкопаться, потому что там, где была лыжня, я ехал по лыжне, все повороты проходил чисто. Все будет нормально», — сказал Ларьков.

«Сегодня очень теплая погода и на разминке было видно, что на подъемах, освещенных солнцем, лыжни практически не будет. Тем не менее лыжи держали достойно. Первый круг посмотрел на то, как себя чувствуют соперники, и на втором пошел вперед. Лыжи у меня работали лучше, что и придало сил», — добавил он.