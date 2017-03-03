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3 марта 2017, 14:27 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Дубровский: Летающая лыжница Аввакумова завершила сезон, ей понадобилась операция

ЛАХТИ (Финляндия), 3 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова из-за травмы колена пропустит финал Кубка мира, ей понадобилась операция, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский.

Финальный этап женского Кубка мира по прыжкам с трамплина пройдет в норвежском Осло 12 марта. Аввакумова получила повреждение колена на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

«Ира сезон закончила, в Осло на финал не едет, ей понадобилась операция на колене. Едут только (Анастасия) Баранникова и (Софья) Тихонова», — заявил Дубровский.
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