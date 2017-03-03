Дубровский: Летающая лыжница Аввакумова завершила сезон, ей понадобилась операция

Финальный этап женского Кубка мира по прыжкам с трамплина пройдет в норвежском Осло 12 марта. Аввакумова получила повреждение колена на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

«Ира сезон закончила, в Осло на финал не едет, ей понадобилась операция на колене. Едут только (Анастасия) Баранникова и (Софья) Тихонова», — заявил Дубровский.