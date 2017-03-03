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3 марта 2017, 11:41 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Сахалинский горнолыжник Осипов стал победителем Спартакиады-2017 в слалом-гиганте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Представитель Сахалинской области Владислав Осипов выиграл соревнования по горнолыжному спорту в слалом-гиганте на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Состязания по горнолыжному спорту проходят в Белорецке (Республика Башкортостан) Увеличить
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Состязания по горнолыжному спорту проходят в Белорецке (Республика Башкортостан).

Осипов показал время 1 минута 33,62 секунды. Второе место занял еще один сахалинский слаломист Кирилл Казаков (+0,57). Бронза у Лим Сон Тэ (+1,18), представляющего Санкт- Петербург.

В субботу состоятся заезды в слаломе. К соревнованиям допускаются спортсмены 16−17 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.

Помимо Белорецка, соревнования зимней Спартакиады-2017 примут Уфа, Сочи, Пермь, Ульяновск, Омск, Саранск, Коломна (Московская область), Чайковский (Пермский край) и деревня Кононовская (Архангельская область).
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