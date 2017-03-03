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3 марта 2017, 11:40 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Представительница Ленинградской области Колготина выиграла Спартакиаду в слалом-гиганте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Горнолыжница Анастасия Колготина, представляющая Ленинградскую область, стала победителем восьмой зимней Спартакиады в слалом-гиганте. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Серебро завоевала москвичка Софья Крохина третье место заняла Наталья Шерина из Камчатского края. Увеличить
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Состязания по горнолыжному спорту проходят в Белорецке (Республика Башкортостан).

Колготина показала время 1 минута 35,61 секунды. Серебро завоевала москвичка Софья Крохина (+0,76). Третье место заняла Наталья Шерина из Камчатского края (+0,84).

В субботу состоятся заезды в дисциплине слалом. К соревнованиям допускаются спортсменки 16−17 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.

Помимо Белорецка, соревнования зимней Спартакиады-2017 будут проводиться в Уфе, Сочи, Перми, Ульяновске, Омске, Саранске, Коломне (Московская область), Чайковском (Пермский край) и деревне Кононовская (Архангельская область).
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Сахалинский горнолыжник Осипов стал победителем Спартакиады-2017 в слалом-гиганте

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Представитель Сахалинской области Владислав Осипов выиграл соревнования по горнолыжному спорту в слалом-гиганте на восьмой зимней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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