Представительница Ленинградской области Колготина выиграла Спартакиаду в слалом-гиганте

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Состязания по горнолыжному спорту проходят в Белорецке (Республика Башкортостан).

Колготина показала время 1 минута 35,61 секунды. Серебро завоевала москвичка Софья Крохина (+0,76). Третье место заняла Наталья Шерина из Камчатского края (+0,84).

В субботу состоятся заезды в дисциплине слалом. К соревнованиям допускаются спортсменки 16−17 лет.

Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.

Помимо Белорецка, соревнования зимней Спартакиады-2017 будут проводиться в Уфе, Сочи, Перми, Ульяновске, Омске, Саранске, Коломне (Московская область), Чайковском (Пермский край) и деревне Кононовская (Архангельская область).