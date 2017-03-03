Представительница Ленинградской области Колготина выиграла Спартакиаду в слалом-гиганте
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Горнолыжница Анастасия Колготина, представляющая Ленинградскую область, стала победителем восьмой зимней Спартакиады в
слалом-гиганте. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
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Состязания по горнолыжному спорту проходят в Белорецке (Республика Башкортостан).
Колготина показала время 1 минута 35,61 секунды. Серебро завоевала москвичка Софья Крохина (+0,76). Третье место заняла Наталья Шерина из Камчатского края (+0,84).
В субботу состоятся заезды в дисциплине слалом. К соревнованиям допускаются спортсменки 16−17 лет.
Восьмая зимняя Спартакиада среди учащихся завершится 30 марта. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта и дисциплинам, входящим, как правило, в программу Олимпийских игр.
Помимо Белорецка, соревнования зимней Спартакиады-2017 будут проводиться в Уфе, Сочи, Перми, Ульяновске, Омске, Саранске, Коломне (Московская область), Чайковском (Пермский край) и деревне Кононовская (Архангельская область).
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