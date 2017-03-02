Васильев: Российские прыгуны на лыжах с трамплина отстают в техническом оснащении

В четверг Васильев завершил выступление в личных соревнованиях на чемпионате мира в финском Лахти. На большом трамплине он занял 24-е место.

«После Олимпиады наша оснащенность современной экипировкой стала чуть хуже. Лично я решил обратиться к чехам, чтобы они к скандинавскому турне сшили мне новый комбинезон. Будем его пробовать, куда деваться», — сказал Васильев.

«Оснащение очень сильно влияет на результат, все комбинезоны проходят замеры. Чем ниже у него мотня, тем лучше прыжок. Речь может идти о 10−15 метрах, у некоторых комбинезонов норвежцев эта мотня аж до колена. Как с ними соревноваться, я же не могу внести соответствующие изменения, поскольку не пройду контроль», — пояснил спортсмен.

Васильев отметил, что основная хитрость соперников заключается в том, что во время замера тела без комбинезона им удается показать данные, которые будут позволять им использовать более «летучие» комбинезоны. «Сначала идет замер тела без комбинезона. И есть лазейки, которые позволяют “укоротить” ноги, что дает большой плюс на трамплине», — рассказал он.

Свой новый комбинезон Васильев намерен опробовать на этапе Кубка мира в Осло.