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2 марта 2017, 22:02 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Австриец Крафт стал чемпионом мира в прыжках на лыжах с большого трамплина

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Австриец Стефан Крафт одержал победу в прыжках на лыжах с большого трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти. Спортсмен показал результат 279,3 балла.

Второе место занял немец Андреас Веллингер (278,0), третьим стал поляк Петр Жила (276,7).

Россиянин Евгений Климов занял 20-е место (234,3), Дмитрий Васильев — 24-е (225,3), Денис Корнилов — 29-е (209,1), Алексей Ромашов — 49-е (83,3).

Чемпионат мира завершится 5 марта.
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