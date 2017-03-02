Австриец Крафт стал чемпионом мира в прыжках на лыжах с большого трамплина

ЛАХТИ /Финляндия/, 2 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина отстает от лидирующих национальных команд в оснащении современной экипировкой. Об этом журналистам рассказал российский спортсмен Дмитрий Васильев.