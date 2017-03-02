Прыгун с трамплина на лыжах Васильев намерен завершить карьеру с медалью Олимпиады-2018

Васильев занял 24-е место, в третьем десятке он оказался и по итогам старта на среднем трамплине.

«Еще сезон не закончился, результат будет нарастать, к следующему сезону планирую подойти хорошо. Следующий сезон у нас олимпийский, на Играх надо завоевывать медаль. Это вполне реально, я потому и не заканчиваю карьеру. Поеду на заключительную Олимпиаду и вернусь с медалью, закончу красиво», — сказал 37-летний спортсмен.

«После всех травм радует, что я приближаюсь к лидирующей группе и нахожусь в тридцатке сильнейших, однако на этом чемпионате мира хотелось быть хотя бы в «пятнашке», — сказал Васильев.