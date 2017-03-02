Все шансы на высокие места были потеряны еще на первом этапе. Увы, совершенно провальном для России. Полина Кальсина проиграла лидерам почти полторы минуты. Для 5 км — безнадежная пропасть. Что случилось со спортсменкой — самочувствие ли подвело, лыжи не ехали или груз ответственности вдавил в снег — узнать с первых уст не удалось. После финиша Полина, не заходя в микст-зону, отправилась подальше от зрительских глаз. И понять ее, в общем-то, не сложно. Кальсина впервые принимала участие в чемпионате мира — и не справилась с самой ответственной гонкой. Той, где работать нужно не только за себя, но и за всю команду.

Для спортивной истории ничего нового в произошедшем не открылось. Сколько атлетов мысленно пробегало свои этапы в ночь до старта, а потом выходили на соревнования совершенно пустыми — не счесть. Причем зачастую, куда более опытных и титулованных, чем Кальсина. Теперь это откровенно неприятный опыт испытала на себе и Полина. Ей можно только посочувствовать и пожелать поскорее выбросить все из головы. Критикой спортсменке сейчас едва ли поможешь.

ПЕРЕСТАНОВКИ НЕ ПОМОГЛИ

Кому можно посочувствовать еще больше, так это нашим девушкам, бежавшим три следующих этапа. Выходить на старт в промозглую погоду и бежать по тяжелой, мокрой лыжне, прекрасно осознавая, что ловить в этой гонке уже нечего — удовольствие сомнительное. Но они не просто не опустили рук — девушки боролись так, будто сражаются не за 5−8 места, а, по меньшей мере, за бронзу. И в итоге вытянули команду с ужасающе далекой 12-й позиции на довольно рабочую пятую.

Вообще по спортивному принципу первый этап эстафеты должна была бежать Мария Гущина. В недавней «разделке» она была немного быстрее Кальсиной. Однако Гущина приболела и бежать отказалась. Тренерский штаб быстро сделал замену. Тем более Полина проиграла ей в личной гонке совсем немного. Да, эстафетный опыт в этом сезоне у нее имеется. Пусть не очень удачный….

Тогда, на этапе в Ля-Клюза, очень здорово на первом этапе сработала Юлия Белорукова. На своих 5 км россиянка проиграла только норвежке, а вот шведку, финку, немку и американку уверенно опередила. Удержаться после этого в группе лидеров Кальсиной не удалось и тогда. В итоге наша команда стала четвертой. Но с тех пор прошло достаточно времени. Плюс тренерский штаб решил перестраховаться в Лахти, переставив Кальсину и Белорукову местами. Ведь, как правило, первый этап более спокойный и большие просветы на нем явление не частое.

Не сработало.

ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ БЬОРГЕН

Белорукова на своем этапе вытащила команду на восьмое место. Юлия отработала 5 км на 47 секунд быстрее Кальсиной, показав шестое время на этапе.

Совершенно потрясающе пробежала «коньком» Юлия Чекалева. В очередной раз она доказала, что является железным эстафетным бойцом. Россиянка отмолотила свой этап даже быстрее, чем Марит Бьорген! У Юлии абсолютный третий результат. Лучше отработали только Астрит Якобсен и швейцарка Натали фон Зибенталь. Когда Чекалева отправляла Анастасию Седову на заключительный этап, отставание от пятого места составляло 19 секунд. И 22-летняя спортсменка сумела их ликвидировать. Больше того, она еще «привезла» немке 10! Это притом, что даже на юниорских чемпионатах мира Седова не была финишером.

Работа Белоруковой, Чекалевой и Седовой заставляет с оптимизмом смотреть на наши эстафетные перспективы в Пхенчхане. Стоит добавить, что все эти девушки — и Кальсина, кстати, тоже — тренируются у Маркуса Крамера. Если молодые россиянки продолжат прогрессировать у него столь же стремительно, то в Корее они могут много кого удивить.

Что же касается сегодняшних победителей, то вопросов по этой части ни у кого не было изначально. Марит Бьорген финишировала с норвежским флагом, и никто этому не удивился. Все давно привыкли. Шутка ли — Бьорген бежала четвертый этап на победной эстафете… еще на чемпионата мира 2005 года в Оберстдорфе. Белоруковой и Седовой тогда только-только исполнилось по 10 лет.

Владимир ИВАНОВ

из Лахти.