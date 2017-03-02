Женская эстафета в Лахти: первый — не пошел
Женская эстафета ознаменовалась убедительнейшей победой норвежек и провальным первым этапом нашей команды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Все шансы на высокие места были потеряны еще на первом этапе. Увы, совершенно провальном для России. Полина Кальсина проиграла лидерам почти полторы минуты. Для 5 км — безнадежная пропасть. Что случилось со спортсменкой — самочувствие ли подвело, лыжи не ехали или груз ответственности вдавил в снег — узнать с первых уст не удалось. После финиша Полина, не заходя в
Для спортивной истории ничего нового в произошедшем не открылось. Сколько атлетов мысленно пробегало свои этапы в ночь до старта, а потом выходили на соревнования совершенно пустыми — не счесть. Причем зачастую, куда более опытных и титулованных, чем Кальсина. Теперь это откровенно неприятный опыт испытала на себе и Полина. Ей можно только посочувствовать и пожелать поскорее выбросить все из головы. Критикой спортсменке сейчас едва ли поможешь.
ПЕРЕСТАНОВКИ НЕ ПОМОГЛИ
Кому можно посочувствовать еще больше, так это нашим девушкам, бежавшим три следующих этапа. Выходить на старт в промозглую погоду и бежать по тяжелой, мокрой лыжне, прекрасно осознавая, что ловить в этой гонке уже нечего — удовольствие сомнительное. Но они не просто не опустили рук — девушки боролись так, будто сражаются не за 5−8 места, а, по меньшей мере, за бронзу. И в итоге вытянули команду с ужасающе далекой 12-й позиции на довольно рабочую пятую.
Вообще по спортивному принципу первый этап эстафеты должна была бежать Мария Гущина. В недавней «разделке» она была немного быстрее Кальсиной. Однако Гущина приболела и бежать отказалась. Тренерский штаб быстро сделал замену. Тем более Полина проиграла ей в личной гонке совсем немного. Да, эстафетный опыт в этом сезоне у нее имеется. Пусть не очень удачный….
Тогда, на этапе в
Не сработало.
ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ БЬОРГЕН
Белорукова на своем этапе вытащила команду на восьмое место. Юлия отработала 5 км на 47 секунд быстрее Кальсиной, показав шестое время на этапе.
Совершенно потрясающе пробежала «коньком» Юлия Чекалева. В очередной раз она доказала, что является железным эстафетным бойцом. Россиянка отмолотила свой этап даже быстрее, чем Марит Бьорген! У Юлии абсолютный третий результат. Лучше отработали только Астрит Якобсен и швейцарка Натали фон Зибенталь. Когда Чекалева отправляла Анастасию Седову на заключительный этап, отставание от пятого места составляло 19 секунд. И 22-летняя спортсменка сумела их ликвидировать. Больше того, она еще «привезла» немке 10! Это притом, что даже на юниорских чемпионатах мира Седова не была финишером.
Работа Белоруковой, Чекалевой и Седовой заставляет с оптимизмом смотреть на наши эстафетные перспективы в Пхенчхане. Стоит добавить, что все эти девушки — и Кальсина, кстати, тоже — тренируются у Маркуса Крамера. Если молодые россиянки продолжат прогрессировать у него столь же стремительно, то в Корее они могут много кого удивить.
Что же касается сегодняшних победителей, то вопросов по этой части ни у кого не было изначально. Марит Бьорген финишировала с норвежским флагом, и никто этому не удивился. Все давно привыкли. Шутка ли — Бьорген бежала четвертый этап на победной эстафете… еще на чемпионата мира 2005 года в Оберстдорфе. Белоруковой и Седовой тогда
Владимир ИВАНОВ
из Лахти.
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