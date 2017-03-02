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2 марта 2017, 19:21 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанки — 12-е в эстафете чемпионата мира

Завершилась эстафета у женщин на чемпионате мира в финском Лахти.

Победительницей эстафеты стала команда Норвегии, лыжницы Швеции стали вторыми, третий результат — у сборной Финляндии.

Лыжницы из Казахстана: Анна Шевченко, Анна Стоян, Ольга Мандрыка и Ирина Быкова финишировали с 12-м результатом.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия).
Женщины. Эстафета. 4 по 5 километров.
1. Норвегия — 52:21.5
2. Швеция — +1:01.6
3. Финляндия — +1:02.1

12. Казахстан — +6:06.7.

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