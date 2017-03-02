Казахстанки — 12-е в эстафете чемпионата мира
Завершилась эстафета у женщин на чемпионате мира в финском Лахти.
Победительницей эстафеты стала команда Норвегии, лыжницы Швеции стали вторыми, третий результат — у сборной Финляндии.
Лыжницы из Казахстана: Анна Шевченко, Анна Стоян, Ольга Мандрыка и Ирина Быкова финишировали с 12-м результатом.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия).
Женщины. Эстафета. 4 по 5 километров.
1. Норвегия — 52:21.5
2. Швеция — +1:01.6
3. Финляндия — +1:02.1
…
12. Казахстан — +6:06.7.
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