Победительницей эстафеты стала команда Норвегии, лыжницы Швеции стали вторыми, третий результат — у сборной Финляндии.



Лыжницы из Казахстана: Анна Шевченко, Анна Стоян, Ольга Мандрыка и Ирина Быкова финишировали с 12-м результатом.



Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия).

Женщины. Эстафета. 4 по 5 километров.

1. Норвегия — 52:21.5

2. Швеция — +1:01.6

3. Финляндия — +1:02.1

…

12. Казахстан — +6:06.7.