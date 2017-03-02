Норвегия выиграла 100-ю золотую медаль на чемпионатах мира по лыжам

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Женская эстафета на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти завершилась победой сборной Норвегии, за которую выступали Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен и Марит Бьорген. На финише норвежки выиграли более минуты у занявшей второе место команды Швеции. Третьими стали лыжницы из Финляндии. Сборная России в составе Полины Кальсиной, Юлии Белоруковой, Юлии Чекалевой и Анастасии Седовой показала пятый результат, проиграв победительницам 2 минуты 28,6 секунды.

Сборная Норвегии завоевала сотую золотую медаль в истории чемпионатов мира по лыжным гонкам. Для норвежской эстафетной команды эта победа стала четвертой подряд. Более длинная серия была только у женской сборной России, с 1993 по 2001 год выигравшей пять эстафет кряду.

Марит Бьорген выиграла свою 17-ю золотую медаль на чемпионатах мира. 36-летняя норвежка упрочила свое лидерство в списке самых титулованных лыжниц в истории. В субботу, 25 февраля, после победы в скиатлоне она опередила по количеству золотых наград на чемпионатах мира нынешнего президента Федерации лыжных гонок России и тренера национальной сборной Елену Вяльбе (14).

Из своих 17 золотых наград Бьорген пять завоевала в эстафете, четыре — в индивидуальном спринте, три — в скиатлоне, две — в гонке на 30 км, две — на дистанции 10 км и еще одну — в командном спринте. Также на чемпионатах мира она выиграла пять серебряных медалей и три бронзы.

Бьорген — обладательница наибольшего количества наград среди женщин в истории зимних Олимпиад (10). По этому показателю она делит первое место с советской лыжницей Раисой Сметаниной и итальянкой Стефанией Бельмондо. На Играх Бьорген выиграла шесть золотых медалей, три серебряные и одну бронзовую. В 2014 году в Сочи норвежка победила в командном спринте, скиатлоне и гонке на 30 км.

Норвежцы упрочили лидерство в общекомандном медальном зачете чемпионата мира по лыжным гонкам, завоевав уже 11 наград (пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых). Россия с двумя золотыми наградами и двумя серебряными занимает второе место, два золота и серебро принес сборной Сергей Устюгов, победивший в скиатлоне и командном спринте (вместе с Никитой Крюковым).

Помимо лыжных гонок, в Лахти проходят соревнования по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. В общем зачете чемпионата мира по лыжным видам спорта с 12 наградами (пять золотых, три серебряные и четыре бронзовые) лидируют норвежцы. У Германии — 9 медалей (пять золотых, две серебряные и две бронзовые). В составе немцев две победы в индивидуальных видах программы одержал двоеборец Йоханнес Ридзек, чемпионкой мира стала и прыгунья с трамплина Карина Фогт. Также Германия победила в командных соревнованиях у двоеборцев и в миксте у прыгунов с трамплина. Россияне с четырьмя наградами — на третьей позиции.

Лахти (Финляндия). Чемпионат мира по лыжным гонкам.

Женщины. Эстафета 4×5 км.

1. Норвегия (Майкен Касперсен Фалла, Хайди Венг, Астрид Якобсен, Марит Бьорген) — 52.21,5.

2. Швеция (Анна Хааг, Шарлотте Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон) +1.01,6.

3. Финляндия (Айно Кайса Сааринен, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски) +1.02,1.

4. США (Киккан Рэнделл, Сэди Бьорнсен, Элизабет Стивен, Джессика Диггинс) +1.33,8.

5. Россия (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева, Анастасия Седова) +2.28,6.

6. Германия (Катарина Хенниг, Штефани Болер, Николь Фессель, Сандра Рингвальд) +2.38,3.