Лыжник Червоткин примет участие в эстафете на чемпионате мира
ЛАХТИ /Финляндия/, 2 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов выступят в эстафете на чемпионате мира в финском Лахти. Об этом ТАСС сообщил менеджер сборной России Юрий Чарковский.
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Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу. В гонку лыжники будут уходить в указанном порядке.
«В состав гонки также заявлен Алексей Червоткин», — сказал Чарковский. Имена трех других российских участников эстафеты были названы в среду.
Устюгов в Лахти стал двукратным чемпионом мира, завоевав золото в командном спринте и скиатлоне, еще одну медаль — серебро — он завоевал в личном спринте. Бессмертных в среду занял четвертое место в гонке на 15 км классическим стилем, Ларьков стал пятым. Червоткин будет дебютировать на чемпионате мира.
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