Лыжник Червоткин примет участие в эстафете на чемпионате мира

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Мужская эстафета на чемпионате мира пройдет в пятницу. В гонку лыжники будут уходить в указанном порядке.

«В состав гонки также заявлен Алексей Червоткин», — сказал Чарковский. Имена трех других российских участников эстафеты были названы в среду.

Устюгов в Лахти стал двукратным чемпионом мира, завоевав золото в командном спринте и скиатлоне, еще одну медаль — серебро — он завоевал в личном спринте. Бессмертных в среду занял четвертое место в гонке на 15 км классическим стилем, Ларьков стал пятым. Червоткин будет дебютировать на чемпионате мира.