Ларьков, Бессмертных, Червоткин и Устюгов побегут эстафету на чемпионате мира
Завтра на чемпионате мира пройдет мужская эстафета. Тренерский штаб сборной России определился с четверкой спортсменов, которая примет в ней участие, передает из Лахти специальный корреспондент «СЭ» Владимир ИВАНОВ.
— Побегут Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, — сообщил генеральный менеджер сборной России Юрий Чарковский.
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