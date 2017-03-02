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2 марта 2017, 17:45 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Ларьков, Бессмертных, Червоткин и Устюгов побегут эстафету на чемпионате мира

Завтра на чемпионате мира пройдет мужская эстафета. Тренерский штаб сборной России определился с четверкой спортсменов, которая примет в ней участие, передает из Лахти специальный корреспондент «СЭ» Владимир ИВАНОВ.

— Побегут Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, — сообщил генеральный менеджер сборной России Юрий Чарковский.
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