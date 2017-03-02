Данил Акимов: Первый этап женской эстафеты стал шоком
Старший тренер женской сборной России Данил Акимов прокомментировал итог женской эстафеты на чемпионате мира-2017 в Лахти, передает спецкор «СЭ» Владимир ИВАНОВ.
Женская сборная России (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева, Анастасия Седова) финишировала пятой, уступив победившей Норвегии почти 2 с половиной минуты.
— С чем связываете провал Полины Кальсиной?
— Не знаю, еще не видел ее. Возможно, лыжи не ехали, а может — перегорела.
— Справится с этой неудачей?
— Она профессионал, поэтому должна выйти из этого состояния.
— Насколько Кальсина вообще психологически устойчивый человек?
— Теперь уже сказать сложно.
— Для тренерского штаба итоги первого этапа стали большим удивлением?
— Конечно. Такого проигрыша не ждал никто. Это даже не удивление. Это шок!
— Каково была выходить на старт остальным спортсменам после этого?
— Погода сегодня сложная. Можно как проигрывать 1,5 минуты, так и отыграть. Вот Настя Седова убегала восьмой, а финишировала пятой.
— На вашей памяти такие проигрыши на одном этапе у России случались?
— В Фалуне два года назад Алевтина Таныгина тоже проиграла очень много.
— Скажите честно, на медаль сегодня рассчитывали?
— Верили в это. Вот посмотрите: второй, третий и четвертый этапы наши девушки отработали на уровне второго места. Тот разрыв, который получили на старте, так до финиша и сохранился.
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