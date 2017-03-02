Данил Акимов: Первый этап женской эстафеты стал шоком

Женская сборная России (Полина Кальсина, Юлия Белорукова, Юлия Чекалева, Анастасия Седова) финишировала пятой, уступив победившей Норвегии почти 2 с половиной минуты.

— С чем связываете провал Полины Кальсиной?

— Не знаю, еще не видел ее. Возможно, лыжи не ехали, а может — перегорела.

— Справится с этой неудачей?

— Она профессионал, поэтому должна выйти из этого состояния. Все-таки уже не девочка.

— Насколько Кальсина вообще психологически устойчивый человек?

— Теперь уже сказать сложно. Поживем-увидим.

— Для тренерского штаба итоги первого этапа стали большим удивлением?

— Конечно. Такого проигрыша не ждал никто. Это даже не удивление. Это шок!

— Каково была выходить на старт остальным спортсменам после этого?

— Погода сегодня сложная. Можно как проигрывать 1,5 минуты, так и отыграть. Вот Настя Седова убегала восьмой, а финишировала пятой.

— На вашей памяти такие проигрыши на одном этапе у России случались?

— В Фалуне два года назад Алевтина Таныгина тоже проиграла очень много. По-моему, больше минуты.

— Скажите честно, на медаль сегодня рассчитывали?

— Верили в это. Вот посмотрите: второй, третий и четвертый этапы наши девушки отработали на уровне второго места. Тот разрыв, который получили на старте, так до финиша и сохранился.