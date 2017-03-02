МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по санному спорту 2018 года пройдет с 28 по 29 января в латвийской Сигулде. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации санного спорта (FIL), оказавшемся в распоряжении ТАСС.