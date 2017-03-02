Норвежские лыжницы победили в эстафете на чемпионате мира в Лахти, россиянки — пятые
ЛАХТИ (Финляндия), 2 мар —
Р-Спорт. Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам выиграла эстафету 4 по 5 км на чемпионате мира, который проходит в финском Лахти.
В четверг норвежки преодолели дистанцию за 52 минуты 21,5 секунды. Второе место заняла команда Швеции (отставание — 1 минута 1,6 секунды). Тройку призеров замкнула сборная Финляндии (+1.02,1).
Сборная России, выступавшая в составе Полины Кальсиной, Юлии Белоруковой, Юлии Чекалевой, Анастасии Седовой, стала пятой, уступив победительницам 2 минуты 28,6 секунды.
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