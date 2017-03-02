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2 марта 2017, 14:25 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Чемпионат Европы по санному спорту 2018 года пройдет в Латвии

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы по санному спорту 2018 года пройдет с 28 по 29 января в латвийской Сигулде. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации санного спорта (FIL), оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Турнир является последним стартом перед Олимпиадой по итогам которого будет сформирован окончательный состав сборной России на Игры-2018. Увеличить
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Чемпионат Европы является последним стартом перед Олимпиадой, по итогам которого будет сформирован окончательный состав сборной России на Олимпийские игры 2018 года. Перед Играми 2014 года в Сочи Сигулда также принимала европейский чемпионат.

В сезоне-2017/2018 Кубок мира будет состоять из девяти этапов, первый из которых пройдет в австрийском Инсбруке с 18 по 19 ноября 2017 года, затем спортсменов ожидает два немецких этапа (Винтерберг и Альтенберг), в конце года саночники переедут в Северную Америку, где также состоятся два старта (канадский Калгари и американский Лейк-Плэсид). Календарь 2018 года по традиции откроет этап Кубка мира в немецком Кенигзее, заключительные старты в рамках турнира пройдут в Оберхофе (Германия) и Лиллехаммере (Норвегия). Последний этап Кубка мира, который также является чемпионатом Европы, состоится в Сигулде. Последним стартом сезона для саночников станут Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

Как сообщила ранее ТАСС президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт, Россия изначально не претендовала на проведение в следующем сезоне этапа Кубка мира и отсутствие Сочи в международном календаре закономерно.
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