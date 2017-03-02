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2 марта 2017, 1:04 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Вылегжанин: Многие иностранные лыжники поддержали отстранённых россиян

Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал, что говорили иностранные спортсмены на антидопинговом собрании перед чемпионатом мира в Лахти.

«Я знаю, что ещё один отстранённый лыжник Алексей Петухов был на антидопинговом собрании в Лахти перед чемпионатом мира, где ряд спортсменов также высказались в пользу нас. Они отметили, что доказательств нашей вины нет. Мне очень импонирует, что Ковальчик находится на нашей стороне», — сказал Вылегжанин в интервью RT.

В конце декабря FIS подтвердила, что от соревнований отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
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