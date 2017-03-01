Пять кандидатур рассматриваются в состав сборной РФ на мужскую эстафету на ЧМ
ЛАХТИ (Финляндия), 1 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России рассматривает пятерых кандидатов на включение в состав национальной команды на эстафету в рамках чемпионата мира 2017 года, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Мужская эстафета 4×10 км пройдет на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти в пятницу.
«Всего пять кандидатов — Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов и Александр Большунов», — заявила Вяльбе.
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