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1 марта 2017, 19:38 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Пять кандидатур рассматриваются в состав сборной РФ на мужскую эстафету на ЧМ

ЛАХТИ (Финляндия), 1 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренерский штаб сборной России рассматривает пятерых кандидатов на включение в состав национальной команды на эстафету в рамках чемпионата мира 2017 года, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Мужская эстафета 4×10 км пройдет на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти в пятницу.

«Всего пять кандидатов — Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов и Александр Большунов», — заявила Вяльбе.
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