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1 марта 2017, 19:42 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Волженцев намерен поменять систему подготовки к сезону

ЛАХТИ /Финляндия/, 1 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Станислав Волженцев намерен поменять систему подготовки к новому сезону, поскольку последние два года чрезмерные нагрузки подрывали его иммунитет, что приводило к болезни. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира в финском Лахти.

В среду в гонке на 15 км классическим стилем лучшим из россиян стал Александр Бессмертных — четвертое место. Победителем стал финн Иво Нисканен. Волженцев стал 22-м.

«В принципе, начиная с нового года я нахожусь не в оптимальной форме и не показываю той скорости, которую способен показать. Виной всему грипп, которым я переболел в начале года. Каждый день верил, что удастся вернуть прежнее состояние, но мне только казалось, что оно возвращается», — сказал Волженцев.

«Получается, что уже второй год подряд я заболеваю по ходу сезона. Причем в прошлом году болел еще сильнее. Это связано с тем, что есть перебор с нагрузкой, так что уже есть отчетливое понимание того, как готовиться к следующему сезону. Постараюсь не совершить прошлых ошибок», — добавил он.

Спортсмен отметил, что «разделка» для него была единственным стартом на чемпионате мира.
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