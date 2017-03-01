Лыжник Волженцев намерен поменять систему подготовки к сезону
ЛАХТИ /Финляндия/, 1 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Станислав Волженцев намерен поменять систему подготовки к новому сезону, поскольку последние два года чрезмерные нагрузки подрывали его иммунитет, что приводило к болезни. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира в финском Лахти.
В среду в гонке на 15 км классическим стилем лучшим из россиян стал Александр Бессмертных — четвертое место. Победителем стал финн Иво Нисканен. Волженцев стал 22-м.
«В принципе, начиная с нового года я нахожусь не в оптимальной форме и не показываю той скорости, которую способен показать. Виной всему грипп, которым я переболел в начале года. Каждый день верил, что удастся вернуть прежнее состояние, но мне только казалось, что оно возвращается», — сказал Волженцев.
«Получается, что уже второй год подряд я заболеваю по ходу сезона. Причем в прошлом году болел еще сильнее. Это связано с тем, что есть перебор с нагрузкой, так что уже есть отчетливое понимание того, как готовиться к следующему сезону. Постараюсь не совершить прошлых ошибок», — добавил он.
Спортсмен отметил, что «разделка» для него была единственным стартом на чемпионате мира.
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