Немецкий двоеборец Рыдзек выиграл третье золото на чемпионате мира в Лахти

ЛАХТИ /Финляндия/, 1 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Станислав Волженцев намерен поменять систему подготовки к новому сезону, поскольку последние два года чрезмерные нагрузки подрывали его иммунитет, что приводило к болезни. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира в финском Лахти.