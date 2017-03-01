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1 марта 2017, 18:48 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Немецкий двоеборец Рыдзек выиграл третье золото на чемпионате мира в Лахти

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Немецкий двоеборец Йоханнес Рыдзек стал победителем в гонке Гундерсена (К-116 + 10 км) на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.

Серебро у японца <span class=error>Акито</span> <span class=error>Ватабе</span> бронзу выиграл француз Франсуа <span class=error>Бро</span>. Увеличить
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Серебро у японца Акито Ватабе, бронзу выиграл француз Франсуа Бро. Россиянин Вячеслав Барков стал 31-м, Самир Мастиев — 34-м, Эрнест Яхин — 40-м, Тимофей Борисов — 47-м.

Для Рыдзека это третье золото на нынешнем турнире. Ранее он стал победителем личного старта со среднего трамплина и в эстафете.

Чемпионат мира в Лахти завершится 5 марта.
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ЛАХТИ /Финляндия/, 1 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Станислав Волженцев намерен поменять систему подготовки к новому сезону, поскольку последние два года чрезмерные нагрузки подрывали его иммунитет, что приводило к болезни. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира в финском Лахти.
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