Немецкий двоеборец Рыдзек выиграл третье золото на чемпионате мира в Лахти
МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Немецкий двоеборец Йоханнес Рыдзек стал победителем в гонке Гундерсена (К-116 + 10 км) на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.
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Серебро у японца Акито Ватабе, бронзу выиграл француз Франсуа Бро. Россиянин Вячеслав Барков стал 31-м, Самир Мастиев — 34-м, Эрнест Яхин — 40-м, Тимофей Борисов — 47-м.
Для Рыдзека это третье золото на нынешнем турнире. Ранее он стал победителем личного старта со среднего трамплина и в эстафете.
Чемпионат мира в Лахти завершится 5 марта.
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