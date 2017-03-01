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1 марта 2017, 18:15 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

FIS заменила дисквалификацию Ларькова в гонке ЧМ на желтую карточку

ЛАХТИ (Финляндия), 1 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) заменила дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова, наказанного за нарушение правил во время индивидуальной гонки на 15 км классическим ходом в рамках чемпионата мира в Лахти, на желтую карточку, оставив в силе результат россиянина.

В гонке на 15 км в среду победил финн Ийво Нисканен, а Ларьков занял пятое место. После соревнований глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила корреспонденту агентства «Р-Спорт», что россиянин будет дисквалифицирован за то, что во время гонки перешел на коньковый ход, а его результат будет отменен.

Однако в итоге в официальном протоколе гонки Ларьков остался на пятом месте, а наказание россиянина было изменено на менее суровое. Жюри соревнований за техническое нарушение наказало желтой карточкой еще одного представителя России Сергея Турышева, который показал 20-е время. Другой россиянин Александр Бессмертных занял четвертое место.
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