FIS заменила дисквалификацию Ларькова в гонке ЧМ на желтую карточку
ЛАХТИ (Финляндия), 1 мар —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) заменила дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова, наказанного за нарушение правил во время индивидуальной гонки на 15 км классическим ходом в рамках чемпионата мира в Лахти, на желтую карточку, оставив в силе результат россиянина.
В гонке на 15 км в среду победил финн Ийво Нисканен, а Ларьков занял пятое место. После соревнований глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила корреспонденту агентства «Р-Спорт», что россиянин будет дисквалифицирован за то, что во время гонки перешел на коньковый ход, а его результат будет отменен.
Однако в итоге в официальном протоколе гонки Ларьков остался на пятом месте, а наказание россиянина было изменено на менее суровое. Жюри соревнований за техническое нарушение наказало желтой карточкой еще одного представителя России Сергея Турышева, который показал 20-е время. Другой россиянин Александр Бессмертных занял четвертое место.
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