FIS заменила дисквалификацию Ларькова в гонке ЧМ на желтую карточку

В гонке на 15 км в среду победил финн Ийво Нисканен, а Ларьков занял пятое место. После соревнований глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила корреспонденту агентства «Р-Спорт», что россиянин будет дисквалифицирован за то, что во время гонки перешел на коньковый ход, а его результат будет отменен.

Однако в итоге в официальном протоколе гонки Ларьков остался на пятом месте, а наказание россиянина было изменено на менее суровое. Жюри соревнований за техническое нарушение наказало желтой карточкой еще одного представителя России Сергея Турышева, который показал 20-е время. Другой россиянин Александр Бессмертных занял четвертое место.