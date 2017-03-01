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1 марта 2017, 18:10 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российский лыжник Ларьков дисквалифицирован по итогам гонки на 15 км на ЧМ в Лахти

ЛАХТИ (Финляндия), 1 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Андрей Ларьков дисквалифицирован за нарушение правил в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, сообщила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Ларьков показал пятый результат в гонке в среду, победителем которой стал финн Ийво Нисканен. По словам Вяльбе, россиянин допустил во время дистанции переход на коньковый ход, за что был отстранен, а его результат аннулирован.

«Ларьков дисквалифицирован за применение запрещенного хода, то есть конькового», — сказала Вяльбе корреспонденту «Р-Спорт».
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FIS заменила дисквалификацию Ларькова в гонке ЧМ на желтую карточку

ЛАХТИ (Финляндия), 1 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) заменила дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова, наказанного за нарушение правил во время индивидуальной гонки на 15 км классическим ходом в рамках чемпионата мира в Лахти, на желтую карточку, оставив в силе результат россиянина.
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