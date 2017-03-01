Российский лыжник Ларьков дисквалифицирован по итогам гонки на 15 км на ЧМ в Лахти

Ларьков показал пятый результат в гонке в среду, победителем которой стал финн Ийво Нисканен. По словам Вяльбе, россиянин допустил во время дистанции переход на коньковый ход, за что был отстранен, а его результат аннулирован.

«Ларьков дисквалифицирован за применение запрещенного хода, то есть конькового», — сказала Вяльбе корреспонденту «Р-Спорт».