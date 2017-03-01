Нисканен в среду преодолел дистанцию за 36 минут 44 секунды. Серебряную и бронзовую медали завоевали норвежцы Мартин Сундбю (+17,9 секунды) и Никлас Дюрхёуг (+31,3) соответственно.

Бессмертных преодолел дистанцию за 37 минут 25,8 секунды и занял четвертое место. Еще один россиянин Андрей Ларков (+53,2) финишировал пятым, Сергей Турышев (+2.06,3) замкнул первую 20-ку, а Станислав Волженцев (+2.19,1) стал 22-м.