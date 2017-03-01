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1 марта 2017, 18:11 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Финский лыжник Нисканен взял золото ЧМ в гонке на 15 км, россиянин Бессмертных — 4-й

ЛАХТИ (Финляндия), 1 мар — Р-Спорт. Финский лыжник Ливо Нисканен завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, а россиян Алексей Бессмертных остановился в шаге от пьедестала.

Нисканен в среду преодолел дистанцию за 36 минут 44 секунды. Серебряную и бронзовую медали завоевали норвежцы Мартин Сундбю (+17,9 секунды) и Никлас Дюрхёуг (+31,3) соответственно.

Бессмертных преодолел дистанцию за 37 минут 25,8 секунды и занял четвертое место. Еще один россиянин Андрей Ларков (+53,2) финишировал пятым, Сергей Турышев (+2.06,3) замкнул первую 20-ку, а Станислав Волженцев (+2.19,1) стал 22-м.
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ЛАХТИ (Финляндия), 1 мар — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Международная федерация лыжного спорта (FIS) заменила дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова, наказанного за нарушение правил во время индивидуальной гонки на 15 км классическим ходом в рамках чемпионата мира в Лахти, на желтую карточку, оставив в силе результат россиянина.
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